Cristina Pedroche revela sense voler com serà el vestit de les campanades

Cristina Pedroche ha estat l’última convidada de l’any a El Hormiguero, programa en el que ha acabat xerrant massa i traient a la llum un dels secrets del vestit que lluirà a les campanades. Fins ara només havia donat tres pistes, que tindria “moltes transparències”, que han participat en la seva elaboració més de 100 persones i que no té “res a veure” amb cap dels anteriors que ha dut. Doncs bé, Pablo Motos ha aconseguit que revelés el secret millor guardat, el que ha permès saber com serà el seu vestit quan queden vuit dies per a l’emissió del programa.

Només començar, la tertuliana ha deixat anar una apreciació que no ha passat desapercebuda per les formigues del programa d’Antena 3: “Hi ha algunes d’aquestes 100 persones que només han col·laborat en alguna part i no han vist el vestit final… o la idea acabada”. Per què canviava vestit per idea? Una altra gran pista ha arribat quan ha dit que enguany farà una cosa que li demanen “des del principi”. El presentador li ha preguntat directament si es referia a despullar-se: “Més o menys“, acabava dient ella.

“Hi haurà moltes transparències, moltes. Per què no? Estic orgullosa del meu cos i me’l treballo molt. Jo em veig bé sempre, m’agrado. Hi ha vegades que a la gent li molesta quan dius que t’agrades i que et caus bé a tu mateix. Doncs jo he hagut de treballar-ho molt això, m’ha costat arribar fins a aquest punt. T’has d’escoltar per entendre’t”, demanava.

Cristina Pedroche revela el secret més gros del vestit de les campanades

I ha continuat parlant sobre el vestit de les campanades: “Existeix un concepte que mai no està lligat a una tela. Hi ha poca tela… és subtil. Els primers anys era tot moda i ara s’ha anat convertint en art. Aquesta és una disciplina d’art que encara no he tocat, una disciplina que triga molt en fer-se. I ja no puc dir res més!”, deia. Però el mal ja estava fet, perquè amb aquesta pista Pablo Motos endevinava a què es referia: “Et faràs body painting!“, esclatava. Sense voler, Cristina Pedroche s’ha dut les mans a la cara i ha acabat confirmant el secret més gros d’enguany. No durà un vestit com a tal, sinó que maquilladores professionals li pintaran un disseny a sobre de la pell.

¡EXCLUSIVA! La MEJOR pista que nos da @CristiPedroche sobre el estilismo que llevará en Nochevieja #PedrocheEH pic.twitter.com/U7sVIAme4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 22, 2022

“Jo no ho he dit! Jo no ho he dit! Em mataran. Pablo Motos és un home molt llest i em coneix massa. És molt fort i crec que arribarem al cor de tots els espanyols”, ha etzibat en adonar-se que l’havia fet grossa perquè hauria d’haver mantingut el secret.