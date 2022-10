Cristina Pedroche, molt criticada pel nou ‘look’ amb celles exagerades

Cristina Pedroche està acostumada a acaparar titulars i protagonitzar petites polèmiques, però això no implica que hi estigui d’acord. Aquestes últimes hores s’ha parlat molt d’ella, per exemple, pel tractament que s’ha fet a les celles per poder tenir-les més gruixudes i poblades. El resultat és bastant exagerat, sobretot en comparació a com les duia de fines i depilades fa uns anys. Els comentaris negatius s’han multiplicat i la presentadora no ha pogut evitar pronunciar-se al respecte en uns vídeos d’Instagram en els que intenta defensar-se.

“Com que s’està parlant tant de les celles perquè no us agraden, estan sortint notícies i estan posant com tenia les celles jo abans i allò sí que és depriment. Ho compartiré jo també perquè mira, la vida és així. I d’aquesta manera us adoneu que estan molt millor ara, estic molt més guapa així. De debò, per favor, mireu-les… Mireu la comparació amb les del 2014. Per què tenia aquelles celles? En quin moment em van enganyar per tenir aquelles celles? Per què? Pot ser que era el que es portava abans, però a mi sempre m’han agradat les celles més amples”.

Cristina Pedroche mostra l’abans i el després de les celles | Instagram

Cristina Pedroche defensa poder portar les celles com ella vulgui

La tertuliana de televisió es mostra orgullosa d’haver tingut les celles tan fines i ara tenir-les tan amples: “Les estimo i les porto jo. Mai no us he preguntat si us agraden les meves celles… si a mi m’agraden, doncs ja està. Què més dona? La conclusió és que si has tingut les celles fines, pots tenir-les així. Penseu que no tinc res artificial, només m’he fet un tractament amb gel perquè els pèls estiguin cap amunt i m’omplo els forats amb un llapis. Simplement les he deixat créixer i estar més salvatges“.

Cristina Pedroche rep crítiques per les noves celles | Instagram

Cristina Pedroche ha compartit una captura de pantalla amb algunes de les crítiques que ha rebut, en què diversos seguidors li deixen clar que no els agrada gens com li queden aquestes celles tan poblades. Ella, però, recalca que tot el tema és una ximpleria i que no li importa què pensi la gent perquè és ella qui es mira al mirall i es veu guapa.