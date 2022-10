Vox fitxa Pepe Ruiz, protagonista de la sèrie ‘Escenas de matrimonio’

Vox continua esgarrapant suports de personatges famosos, un grup que de tant en tant protagonitza titulars en què demostren quina és la seva ideologia. L’últim en mostra suport públicament al partit d’ultradreta ha estat Pepe Ruiz, l’actor conegut pel paper de l’Avelino en la desapareguda Escenas de matrimonio. En aquesta sèrie de Telecinco, la que es va emetre entre el 2007 i el 2009, formava parella amb la icònica Pepa. Ells interpretaven el matrimoni més longeu, els qui no se suportaven i sempre estaven discutint-se després de tants anys junts.

Després de molts anys jubilat i desaparegut mediàticament, l’intèrpret madrileny de 81 anys torna a ser notícia per la seva vinculació amb la formació de Santiago Abascal. I com és això? El partit ha anunciat el cartell de l’obra de teatre La historia que hicimos juntos, la que serà la base del festival anual que organitzen. En aquest espectacle, han dit que parlaran dels personatges “més rellevants de la història d’Espanya” sota el criteri de Vox, és clar.

Pepe Ruiz torna a la feina en un acte organitzat per Vox, el que demostra que no té cap problema en col·laborar amb ells malgrat les crítiques que rep la formació habitualment per les idees que manifesten en el seu programa electoral. Aquesta serà la segona edició del macroesdeveniment del partit, que també compta amb el suport d’Arévalo i José Ortega Cano entre altres personatges famosos de certa edat que s’han deixat captivar pels seus manifests.

Debat d’opinions davant de la participació de l’actor en un acte de Vox

Era evident que el vetarà actor rebria moltes crítiques per participar tan activament en aquest esdeveniment. Alguns han destacat que no els sorprèn la notícia perquè el paper que interpretava a la sèrie era masclista: “Li escau”, “És a dir, que no actuava… És així de debò”, “S’escau bastant amb Vox en ser un humorista pèssim” o “Com a bon caspós” són algunes de les crítiques que han dedicat a l’actor, que veu com la seva imatge ha sortit perjudicada després de la publicació del cartell de l’obra. Ell no s’ha pronunciat al respecte, però, però deu haver vist que el seu nom és tendència a la xarxa des de llavors.

Ara bé, també hi ha hagut un munt d’usuaris que han defensat que Pepe actuï en una obra organitzada per Vox perquè consideren que ha de tenir dret a poder tenir una ideologia, sigui la que sigui: “Que marcareu i assenyalareu un professional per anar a treballar? Què passa? Només pot anar a treballar per als progressistes?”, “Gran home, de deu. Per cert, pot anar on vulgui”, “I què? O solament són millors els actors que són afins al PSOE?” o “Aquest actor no torna a treballar a televisió ni en el cinema. El món de la faràndula és així de sectari”, lamenten d’altres.

