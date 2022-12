Cristina Pedroche dona pistes sobre el vestit de les campanades d’enguany

Cristina Pedroche i Alberto Chicote tornaran a posar-se al capdavant de les campanades d’Antena 3. El 31 de desembre tothom estarà pendent del vestit de la presentadora, que atraurà totes les mirades per novè any consecutiu. Mai no vol donar moltes pistes sobre el disseny, però enguany ha sorprès en aportar una pista que pot ajudar a fer una idea de com serà l’estil.

Juntament amb el dissenyador del look, han confessat que aquest any “tornaran les transparències“. A més a més, deixen clar que la idea que han tingut no té “res a veure” amb la dels anys anteriors, el que sorprèn perquè costa d’imaginar què més poden fer que sigui molt diferent.

“Aquest és l’any en què més persones han estat involucrades en el vestit (gairebé 100 persones saben com és). Estic nerviosa, però confio en totes elles”, deixa caure en una afirmació que fa pensar que podria ser un disseny molt complex que hagi necessitat d’un munt de mans expertes per a la seva confecció.

La presentadora dona les primeres pistes sobre el vestit | Instagram

A més a més, Cristina Pedroche ha avisat que dijous publicarà un post que contindrà una pista important sobre el vestit d’aquestes campanades. El mateix dia, té previst acudir a El Hormiguero en una entrevista en la que de ben segur que el presentador intentarà que aporti més informació al respecte.

Cristina Pedroche parlarà del vestit a El Hormiguero | Instagram

Alberto Chicote i Cristina Pedroche repeteixen a las campanades | Instagram

Cristina Pedroche revela com es troba emocionalment en comparació a l’any passat

Cal recordar, per una altra banda, que Cristina Pedroche va desaparèixer temporalment de les xarxes socials poc després de l’emissió de les campanades. Aquella va ser una època difícil per a ella, que estava rebent molts inputs negatius i encara més crítiques. Ara, pràcticament un any després, reconeix que està millor: “Aquest any estic fent encara més feina per a mi. Intento estar el més tranquil·la que puc, medito i faig molt ioga. Crec que arribo una mica més forta mentalment. Tot i així, després del 31 de desembre m’agafaré uns dies lliures per assimilar tot i trobar la meva pau”, avisa.

Cristina Pedroche revela com es troba emocionalment | Cristina Instagram

Una presentadora que és conscient que totes les mirades tornaran a estar posades en ella aquella nit i que rebrà per totes bandes les hores posteriors.