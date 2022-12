Jorge Javier revela l’últim retoc que s’ha fet: “M’he operat el penis”

Jorge Javier Vázquez ha participat en La Marató en una entrevista molt impactant a Catalunya Ràdio. El presentador de Sálvame va patir un ictus el 2019, el que va suposar un abans i un després en la seva vida. Es trobava de vacances a Marràqueix en el moment en què el va tenir, però no se’n va adonar fins que unes setmanes més tard el van haver d’operar d’urgència. Ara ha volgut sincerar-se sobre aquest problema de salut, el que té a veure amb la salut cardiovascular que tractava l’edició d’enguany. A més a més, ha aprofitat per treure a la llum alguns detalls sorprenents sobre la seva vida privada.

El de Badalona va estar tres dies al Marroc, viatge que va fer per visitar una amiga. Va sortir de festa, va prendre moltes copes i va desmaiar-se enmig d’un bar: “Recordo estar assegut al carrer i aquest noi dient-me que m’havia desmaiat i havia estat inconscient. En un primer moment, ho vaig associar a la ingesta d’alcohol i li vaig dir que tornéssim a dins de la discoteca. Vaig tornar a Madrid per treballar i vaig començar a notar un maldecap horrorós. Dilluns vaig fer el Sálvame, dimarts Gran Hermano VIP, dimecres un altre Sálvame, dijous un altre Gran Hermano VIP i divendres tenia funció de teatre… Al final, dissabte estava al llit amb un maldecap molt particular en què sembla que tenia una destral clavada al cervell. Finalment, vaig anar al metge”.

“No em van dir que hagués tingut un ictus la setmana anterior, però em van dir que tenia una taca al cervell i m’haurien de fer proves. Van començar a mirar-me, vaig sentir que deien que era greu, que m’havien d’operar el cap i que pronunciaven la paraula “mort”. En aquell moment, vaig reescriure el meu testament. Ara he d’anar un cop l’any a fer-me la revisió, però poc més. Tinc quatre stents al cap, però no m’han quedat seqüeles”, explica.

Jorge Javier s’ha gastat molts diners en viatges, cases i retocs estètics. El que més ha cridat l’atenció? Una operació al penis: “Me l’he fet, sí. Estic molt satisfet. M’han posat àcid hialurònic en el gland i te’l rejoveneixen. M’ha quedat preciós, com si fos més juvenil. No fa gens de mal”.

Jorge Javier se sincera en una entrevista| Instagram

Jorge Javier parla de les addiccions que ha tingut

“La meva mare, després de llegir el llibre que acabo de publicar, m’ha dit que no pensava que fos “tan porno” i la meva germana mitjana em va preguntar si he estat feliç alguna vegada. Oi tant que ho he estat, la meva feina m’ha donat moltíssima felicitat. En el meu cas, de fet, era una addicció. Sempre que acabava una temporada m’alleugeria perquè m’adonava que havia sobreviscut a una altra temporada duríssima, cada vegada se’m feia més dur perquè l’exposició era complicada. Amb tot, no canviaria la meva vida per la de ningú”, assegura taxativament.

Roger Escapa ha volgut que se sincerés sobre la seva entrada, per sorpresa, a un centre d’addicions: “Vaig presentar-me allà i la psicòloga em va dir que no s’esperava que fos jo. Em va prohibir l’alcohol i el sexe d’entrada, ja que creia que jo el feia servir com una manera de consum. Sempre els relacionava, ja que sobri he anat al llit amb molt poca gent. Sempre tenia relacions amb desconeguts i amb alcohol per mig. Crec que el sexe amb desconeguts és molt addictiu perquè quan ho fas moltes vegades amb la mateixa persona, al final sembla que ho estiguis fent amb el teu germà o germana”.

I afegeix més informació: “Ara estic solter i crec que no m’agradaria conviure amb algú, vull un xicot però no un company de pis perquè crec que la parella es protegeix si cadascú està a casa seva. Amb el meu ex, la química va activar-se i va ser arrasador. No podíem estar una setmana sense veure’ns, volia estar amb ell i agafava un vol cada dimecres per poder anar cap allà. Tenia papallones a l’estómac constantment”.