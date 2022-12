La Marató de TV3 ja acumula més de 750.000 euros per a la salut cardiovascular

La Marató de TV3 ha arrencat aquest diumenge a primera hora amb el primer marcador superant els 750.000 euros. Pocs minuts després de les 13:30h, el programa solidari, que aquest any està dedicat a la salut cardiovascular, ha fet la primera actualització del marcador, que s’ha situat en els 763.656 euros. El programa ha arrencat a primera hora del matí a Catalunya Ràdio, quan el presentador de ‘El Suplement’, Roger Escapa, ha donat el tret de sortida a La Marató. A dos quarts de deu del matí, el programa ha començat a TV3. Durant tot el dia, es podran fer donatius trucant al 900215050, a través del Bizum al 33333, a caixers automàtics o pel web de La Marató.

Helena Garcia Melero estrena el programa de La Marató – TV3

Tret de sortida a TV3

A TV3, ha estat la periodista Helena García Melero qui ha donat el tret de sortida al programa solidari d’aquest 2022. Ho ha fet donant la benvinguda des de Montjuïc i acompanyada de confeti i pirotècnia. “Quina manera de començar La Marató de TV3, dedicada a la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes. Aprendrem moltes coses sobre aquestes malalties des de les piscines municipals de La Montjuïc, coincidint amb el 30è aniversari dels Jocs Olímpics”, deia la periodista.

Melero, Oltra, Marquès i Carod recorren el país

TV3, enguany, també ha optat per un seguiment del programa arreu del territori. Les periodistes Agnès Marquès i Ariadna Oltra han decidit “recórrer” el país per fer el seguiment d’una Marató dedicada a la salut cardiovascular. Marquès ho està cobrint des de Bellver de la Cerdanya, mentre Oltra des del Bages. Per la seva banda, Elisenda Carod ha connectat en directe des del Port de Tarragona i amb la col·laboració del periodista Xavier Gracet.