Balcells pressiona per uns pressupostos aprovats: “Tant de bo per majoria absoluta”

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha pressionat aquest diumenge per l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de l’any 2023, però ha preferit no mullar-se sobre el soci prioritari entre el PSC o Junts per Catalunya. “Jo l’únic que prefereixo és que els comptes estiguin aprovats, i tant de bo per majoria absoluta. Tothom ha de tenir la seva responsabilitat i els partits, també”, ha assenyalat Balcells a Catalunya Ràdio.

La primera compareixença del nou conseller de Salut, Manel Balcells, a la comissió del ram del Parlament / Parlament de Catalunya

Pressupostos “el més aviat possible”

“No juguem amb la salut ni amb la possibilitat de millorar les condicions de vida de la població. Pressupostos necessaris i al més aviat possible”, ha recalcat el conseller de Salut, que, alhora, ha fet una crida a la “responsabilitat” de cara a les festes de Nadal davant l’augment de la pressió als centres sanitaris per l’augment de casos de grip, covid i bronquiolitis. “La covid encara està aquí i la grip està pujant”, ha recordat Balcells.

Per això, el conseller de Salut ha recomanat que qui tingui símptomes “cal que es posi la mascareta”, així com si es fa una visita a persones de tercera edat o amb factors de risc. I, si no et trobes bé, el millor és quedar-se a casa”, ha volgut deixar clar el titular de Salut. “Tenim un hivern mogut des d’un punt de vista víric. Per tant, prudència a tota la ciutadania”, ha insistit Balcells, que ha entrat en antena amb motiu de La Marató, dedicada enguany a la salut cardiovascular.

Els problemes cardiovasculars, la primera causa de mort en dones

“Els problemes de salut cardiovascular són la primera causa de mort en dones i la tercera en homes”, ha assegurat el conseller de Salut, que ha parlat dels infarts i els ictus com les patologies més greus i freqüents. “Això sí, des que es va activar el codi infart i el codi ictus a Catalunya la mortalitat s’ha reduït en un 50%”, ha xifrat Balcells.

Per això, Balcells ha assegurat que la rapidesa a l’hora d’actuar “és essencial”, ja sigui per la mortalitat o per les seqüeles que pot deixar. “La clàssica suor fred i mal al pit dels homes pot quedar camuflada en les dones darrera un dolor d’esquena o un dolor gàstric”, ha alertat Balcells.