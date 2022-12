El cap de la CIA assegura que la Xina podria atacar Taiwan “en els pròxims anys”

El cap de la CIA, William Burns, ha afirmat aquest dissabte que la Xina podria atacar Taiwan en els pròxims anys, al·legant el president xinès, Xi Jinping, “s’està preparant per a una guerra” en la seva ambició d’unificar l’illa al territori xinès.

Preguntat en una entrevista amb la cadena PBG, Burns ha ressaltat que, malgrat que la Xina ha insistit públicament en la seva intenció de controlar Taiwan per mitjans pacífics, també hauria donat instruccions a la seva cúpula militar perquè estigui preparada el 2027 per a llançar una eventual guerra.

El president de la Xina, Xi Jinping / Christoph Soeder – dpa

No concreta els tempos

“No estic segur de mesurar-ho en termes de mesos o d’un any (…) La resposta honesta és que, com més ens endinsem en aquesta dècada, majors seran els riscos d’un conflicte militar”, ha afirmat el cap la CIA. Alhora, ha ressaltat que la prioritat de la CIA no és només com podria afectar un conflicte a Taiwan, sinó també com influiria en “el desafiament geopolític a llarg termini que planteja la Xina de Xi”.

“En el transcurs dels dos anys que he estat director, hem establert un nou centre de missió, que és una espècie de bloc organitzatiu de la CIA. És l’únic centre de missió d’un sol país que tenim, centrat en Xina. Hem destinat recursos, personal i prioritats en aquesta direcció, perquè es tracta d’una competència mundial”, ha afegit.

Relació Putin-Xi Xinping

Amb tot, ha recordat que Xi Jinping i el president rus, Vladimir Putin, han format una associació “bastant estreta” en els últims anys. “Unes setmanes abans que Putin llancés la seva invasió a Ucraïna, quan es van reunir en els Jocs Olímpics d’Hivern a Pequín, van proclamar una amistat sense límits”, ha afirmat Burns.

En aquest sentit, ha sostingut que cap líder estranger hauria prestat més atenció que Xi Jinping a la guerra a Ucraïna així com “al pobre rendiment militar de Rússia”, ja que li serviria d’inspiració en les seves pròpies ambicions a Taiwan.