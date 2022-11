Putin cancel·la la reunió amb els EUA sobre armes nuclears

Rússia, sense més explicacions, ha decidit cancel·lar la trobada que havia de mantenir amb els Estats Units d’Amèrica (EUA) per parlar del control de les armes nuclears. Aquesta, era la primera reunió concertada entre els dos països des de l’inici de la guerra a Ucraïna, el febrer d’aquest any. El ministeri d’exteriors rus ho ha confirmat aquest dilluns a través d’un comunicat, en el qual no especifica els motius pels quals el president de Rússia, Vladímir Putin, no es reunirà amb els EUA, tal com estava previst. Així i tot, en el ministeri ha assegurat que la trobada es produirà “més endavant”.

Evitar que la guerra a Ucraïna escali a guerra nuclear

L’assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ja va confirmar que els canals de comunicació entre els EUA i Rússia estaven oberts i que tenien com a objectiu evitar que el conflicte armat a Ucraïna escalés a una guerra nuclear. Així, les conversacions havien avançat fins a concretar una trobada diplomàtica entre Moscou i Washington que havia de tenir lloc des d’aquest dimarts, 29 de novembre, fins al proper 6 de desembre a la capital d’Egipte, El Caire. En aquesta cita, les delegacions nord-americanes i russes havien de parlar sobre una desescalada nuclear i no es descartava intentar abordar un intercanvi de presoners.

El president dels EUA, Joe Biden, va acusar d'”assassí” el president rus Vladímir Putin / Europa Press

Aquesta reunió arribava després de mesos de tensió entre els dos països, durant els quals el president dels EUA, Joe Biden, havia titllat a Putin d’“assassí” i “criminal de guerra”.

Rússia, Estat promotor del terrorisme

Fa pocs dies, el Parlament Europeu aprovava declarar Rússia com a Estat promotor del terrorisme pels crims de guerra comesos per les seves tropes durant la guerra a Ucraïna. Tot i que no té caràcter vinculat, la resolució va tirar endavant per àmplia majoria amb 494 vots a favor, 58 en contra i 44 abstencions. A la decisió de l’Eurocambra, Putin va respondre que no era un “pas poc amistós”.