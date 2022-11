Rússia bombardeja la regió ucraïnesa de Kherson hores després de retirar-se

Han passat 24 hores des que Rússia va anunciar la retirada de les seves tropes militars de la regió ucraïnesa de Kherson, la qual estava ocupada per forces russes des de feia mesos. Ucraïna, que havia onejat la seva bandera de nou en aquesta regió, no es refiava d’aquesta operació i no s’equivocaven. Aquest divendres, el Ministeri de Defensa rus ha anunciat que ha començat a bombardejar zones de Kherson, segons avança Europa Press. Les forces de seguretat ucraïneses també han confirmat aquests atacs i han denunciat que hi hauria, almenys, tres morts en aquestes operacions.

L’agència russa TASS ha recollit en un comunicat les declaracions del Ministeri de Defensa de Rússia, que ha informat de “trets contra equips i mà d’obra de les Forces Armades d’Ucraïna a la riba occidental del riu Dniéper”.

Bombardejos amb tres morts

La Policia Regional ucraïnesa ha confirmat que s’ha registrat una explosió sobre la ciutat de Berislav, que es troba a uns 60 quilòmetres al nord de la regió de Kherson, i que hauria deixat, almenys, tres morts. Han detallat que les explosions haurien destruït un graners de cereals, així com maquinària agrícola. En concret, nou tractors i una recol·lectora.

Víctimes d’un “possible crim de guerra”

Poc després, la Fiscalia General d’Ucraïna denunciava que s’havia localitzat tres morts en el graner amb “els cranis fracturats” i assenyalen que podrien haver estat víctimes d’un “possible crim de guerra”.

La policia ho ha anunciat a través d’una publicació a Facebook, on han escrit que “poblacions pacífiques han quedat al mig del foc de l’enemic i hi ha víctimes a causa de l’impacte dels projectils i edificis residencials danyats”.

Ucraïna no se’n refiava

Ucraïna va ser prudent amb l’anunci de la retirada de les tropes russes de la regió ocupada de Kherson i no descartava que es tractés d’una estratègia per atacar, posteriorment, amb més força. Aquest divendres, però, després de l’evacuació de les forces russes, els militars ucraïnesos han tornat a onejar la bandera del seu país a Kherson.