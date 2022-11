Els EUA demanen a Ucraïna que s’obri a negociar amb Rússia

Els Estats Units d’Amèrica (EUA) han demanat per privat a Ucraïna que mantingui la porta oberta a dialogar amb Rússia i, en un moment en què la guerra sembla estancada i amenaça amb conseqüències mundials, poder apropar-se cap a la pau. Ho ha avançat el diari The Washington Post, que cita fonts governamentals nord-americanes. En concret, el rotatiu explica que les autoritats de Washington haurien aconsellat el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que no eviti una negociació amb el mandatari rus, Vladímir Putin.

Els EUA són un dels principals suports d’Ucraïna davant l’ofensiva russa i, per això, demanen un gest de Kíiv cap a tots els països d’Occident que han fet costat al país de Zelenski amb suport econòmic i financer per fer front a Moscou. Aquesta petició arriba en un moment en què es fa difícil imaginar-se un final de la guerra a curt termini.

Abandonar Crimea, la condició de Zelenski

Una de les condicions que ha posat el president ucraïnès per seure a negociar amb Putin és que Rússia abandoni la península de Crimea, la qual ocupa des de 2014, i altres regions ucraïneses ocupades per tropes russes actualment. Ho explicava Zelenski en una entrevista a El País, fet que obria la possibilitat a un canvi de postura del mandatari qui, en les últimes setmanes, havia descartat fermament obrir un diàleg amb el seu homòleg rus.

De fet, les autoritats dels Estats Units no pretenen que Ucraïna s’assegui immediatament en una taula amb Rússia, però si els demana un gest pels països que els estan donant suport per fer front a la invasió russa.

Kíiv, sense llum

Els últims bombardejos russos contra ciutats ucraïneses, entre les quals la capital, estan provocant afectacions en el subministrament elèctric. En concret, Rússia ha atacat infraestructures elèctriques d’Ucraïna. Kíiv s’ha vist obligada a efectuar talls preventius i racionalitzar el subministrament de llum per evitar sobrecàrregues. Ara, però, les autoritats de la ciutat es preparen per haver d’evacuar els seus tres milions d’habitants en el cas que hi hagi una apagada total.