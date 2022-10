Putin assegura que “no hi ha la necessitat de més atacs massius” contra Ucraïna

El president de Rússia, Vladimir Putin, ha afirmat aquest divendres que “no hi ha necessitat de més atacs massius” contra Ucraïna, després dels atacs executats durant l’última setmana contra diverses ciutats, inclosa la capital, Kíev, en una aparent resposta a l’explosió registrada el dissabte en el pont de Kerch, que connecta territori rus amb la península de Crimea, annexionada en 2014.

“Ara com ara no hi ha necessitat d’atacs massius. Hi ha altres tasques”, ha indicat, abans d’agregar que entre els objectius d’aquests bombardejos figuraven 29 instal·lacions ucraïneses, set de les quals no van ser aconseguides. “Actuarem contra aquests objectius. Veurem”, ha manifestat el mandatari, sense donar més detalls, segons ha recollit l’agència russa de notícies Interfax.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, durant una reunió | ACN

Més de 222.000 russos reclutats

Així mateix, ha ressaltat que al voltant de 222.000 persones han estat reclutades en el marc de la “mobilització parcial” decretada al país, que tenia com a objectiu arribar als 300.000 mobilitzats. Per això, ha ressaltat que “el treball està sent completat” i ha valorat que “totes les activitats de mobilització seran finalitzades en unes dues setmanes”.

Putin ha reconegut errors durant el període de mobilització, que ha titllat de “estupideses” i ha vinculat a “formes antigues” de fer les coses que “no han estat actualitzades des de fa dècades. “Quan es van posar en marxa les mesures de mobilització va ser clar la qualitat d’aquesta”, ha ressaltat.

No lamenta la invasió contra Ucraïna

El mandatari ha manifestat a més que no lamenta haver ordenat l’inici de la invasió contra Ucraïna i ha arguït que “el que està passant és incòmode, per dir-ho suaument, però hauria estat el mateix una mica més tard, únicament amb condicions pitjors per a Rússia”. “Actuem de manera correcta i en el moment adequat”, ha explicat.

En aquest sentit, ha ressaltat que l’operació “no afecta de cap manera a la naturalesa, qualitat i profunditat” de les relacions entre Rússia i els països membre de la Comunitat d’Estats Independents (CIS) –que integra a nou de les quinze antigues repúbliques soviètiques–, si bé ha reconegut que “els socis estan interessats i preocupats pel futur desenvolupament de les relacions entre Rússia i Ucraïna”. “És assumpte de discussió”, ha manifestat.

D’altra banda, ha dit que “no veu la necessitat” de mantenir converses directes amb el seu homòleg estatunidenc, Joe Biden, i ha posat l’accent que “no hi ha plataforma per a aquestes negociacions”, al mateix temps que ha assenyalat que Rússia participarà en la pròxima cimera del G20, sense que de moment sigui clar el “format” ni si ell mateix viatjarà a Indonèsia.

Disposat a negociar amb Ucraïna

D’altra banda, Putin ha incidit en què Rússia està disposada a negociar amb Ucraïna, si bé ha criticat a Kíev per demanar en reiterades ocasions aquestes converses per a després “prendre una decisió oficial que prohibeix aquestes negociacions”.

De fet, ha recriminat a les autoritats ucraïneses que, malgrat haver aconseguit acords a la ciutat turca d’Istanbul, es retiressin de les converses després que les tropes russes van abandonar Kíev, recull TASS.

Així mateix, s’ha referit també al possible paper mediador de país aliats russos com l’Índia o la Xina, i ha incidit en què Moscou s’adhereix a la línia de pensament de Nova Delhi i Pequín sobre que els conflictes han de resoldre’s de manera pacífica. “Són els nostres aliats pròxims, socis, respectem la seva posició”, ha resolt.