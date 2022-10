Reunió entre Aragonès i Albiach per negociar els pressupostos

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja treballa per aprovar els pressupostos per al 2023 sense dependre de Junts per Catalunya. En aquest marc, Aragonès s’ha reunit durant aquest divendres amb la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, que ha arribat al Palau de la Generalitat aquesta tarda per mantenir una “reunió privada” amb el president. Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies, Aragonès i Albiach s’han reunit de forma “privada” per poder parlar sobre la situació política i econòmica que travessa Catalunya i abordar la negociació dels pressupostos. Tot això després que els Comuns hagin criticat el nou Govern dient que “neix mort” perquè només compta amb el suport de 33 diputats.

Fonts de Presidència consultades per l’ACN assenyalen que Aragonès també ha tingut “converses telefòniques” amb altres grups parlamentaris com Junts per Catalunya, el PSC i els Comuns. El president ha rebut a la líder dels comuns i s’ha emplaçat a seguir parlant amb els socialistes en el que seran “converses més llargues” durant els pròxims dies. Per ara amb el partit de Salvador Illa no s’ha tancat cap reunió segons apunten aquestes mateixes fonts.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reunit amb el cap de l’oposició i líder del PSC, Salvador Illa / ACN

Els comuns rebutgen la pròrroga pressupostària

Un dels punts que Albiach ha traslladat aquest divendres al president és que una pròrroga dels pressupostos no és acceptable en la situació de crisi econòmica que pateix Catalunya en aquests moments. Així, els comuns lamenten que Aragonès estigui plantejant aquesta possibilitat després de la sortida del ja exconseller d’Economia Jaume Giró del Govern.

Els comuns no són els únics que han criticat una possible pròrroga pressupostària. Els socialistes han avisat aquest matí per mitjà de la portaveu parlamentària, Alícia Romero, que seria una gran “irresponsabilitat” prorrogar els pressupostos perquè això “limitarà molt l’actuació del Govern” en un moment de contingència econòmica com l’actual. “Estarem molt limitats i moltes modificacions hauran d’aprovar-se al Parlament”, ha recordat, ja que el Govern no compta d’entrada amb més suports que els dels 33 diputats d’ERC.