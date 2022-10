Giró: “Aniré a comprar una capsa de cartó per si he de recollir el despatx”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, manté que si la militància de Junts decideix sortir del Govern, ell deixarà de ser conseller i es mantindrà al seu partit. Aquest divendres, en la clausura de l’assemblea de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) a Molins de Rei, el conseller ha confirmat que, en el cas que finalment guanyi el “no” a la continuïtat de la formació a l’executiu català, ell recollirà “les coses” i “marxarà cap a casa”. De fet, quan només queden unes hores perquè finalitzi la consulta interna de JxCat, també ha remarcat que “un conseller ha de ser previsor” i que, un cop acabés l’acte, aniria “a comprar una capsa de cartó per si de cas” ha de recollir les seves coses del despatx. En la seva intervenció, Giró ha lamentat que durant aquests dies s’hagi comentat que una de les raons perquè els consellers han defensat mantenir-se al Govern és per “la por a perdre el sou”. “Llegir aquests missatges m’entristeix”, ha afirmat. El conseller critica que això “desvirtua la política” i que són “discursos falsos”. “Es pot viure per la política i viure en part o del tot de la política”, ha conclòs.

El futur de la política catalana, en joc

Aquest mateix divendres al matí, Giró ha demanat a la militància de Junts que “voti amb el cap perquè ens hi juguem molt” i ha remarcat que més enllà dels “greuges” i diferències amb ERC els militants han de mirar per Junts. El conseller d’Economia recorda que, aquest divendres, és un dia “molt important per al futur de la política catalana” i per això ha demanat als militants de Junts per Catalunya que “pensin molt el sentit del seu vot”. “Han de pensar com li anirà millor al partit, si ocupant espais de poder o estant fora“, ha recordat en un nou al·legat per quedar-se al Govern, com també ha fet la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina. De fet, aquest dijous els dos van compartir l’argument que sense Junts al Govern “serà impossible fer la independència”.