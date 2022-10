Giró: “Sense Junts al Govern serà impossible fer la independència”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha anunciat que ja ha votat a favor que Junts per Catalunya es mantingui al Govern i assegura que “la dignitat del partit no depèn del resultat que surti”. A més, Giró ha defensat que sense Junts a l’executiu català serà impossible fer la independència. El conseller ha defensat el seu sentit del vot en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, davant del Parlament. Giró assegura que entre els militants hi ha un “sentiment generalitzat” de crítica a Esquerra. A més, també ha volgut recordar una fita històrica: el primer resultat del pujolisme, en el qual CIU va guanyar el PSC. “Els socialistes es pensaven que Convergència no aguantaria”, assegura el conseller.

Reunió de Govern / Govern

“La vida és menjar-se gripaus”

“La vida és menjar-se gripaus”, fent referència a la crisi amb Esquerra i que Junts haurà de cedir en alguns fets si segueix a l’executiu. De fet, ha posat com exemple quan el president Mas va anar de número 4 a Junts pel sí. “Va ser un acte de patriotisme”, diu.

El conseller d’Economia ja s’havia posicionat a favor que Junts es mantingui a l’executiu català durant les últimes setmanes. Giró prefereix romandre per gestionar el dia a dia i complir amb el seu objectiu principal: aprovar els pressupostos. Així ho ha manifestat en més d’una ocasió. Precisament en la sessió de control d’aquest dimarts va assegurar que el seu objectiu és el dia a dia de la gent i les “coses del menjar”.

En el cas que el seu partit marxi de l’executiu català, Giró ha assegurat que seguirà com a militant i treballant per Catalunya. De fet, ja va explicar que marxaria del Govern immediatament si surt un resultat negatiu al seu sentit del vot.

Victòria Alsina i Lourdes Ciuró aposten per seguir



En aquest sentit, també s’hi han pronunciat diversos consellers de la Generalitat, com Victòria Alsina, Lourdes Cuiró o Violant Cervera, que no són diputades i si marxen perdrien el seu càrrec.