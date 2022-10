Giró demana als militants de Junts que “votin amb el cap”

El conseller d’Economia, Jaume Giró, ha assegurat que aquest divendres és un dia “molt important per al futur de la política catalana” i per això ha demanat als militants de Junts per Catalunya que “pensin molt el sentit del seu vot”. “Demano que votin amb el cap perquè ens hi juguem molt“, ha recordat abans de dir que més enllà dels “greuges” i diferències amb ERC els militants han de mirar per Junts. “Han de pensar com li anirà millor al partit, si ocupant espais de poder o estant fora“, ha recordat en un nou al·legat per quedar-se al Govern, com també ha fet la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina. De fet, aquest dijous els dos van compartir l’argument que sense Junts al Govern “serà impossible fer la independència”.

Giró ha estat interpel·lat durant una entrevista a Els Matins de TV3 sobre el fet que hi hagi gent que creu que no vol sortir del Govern per mantenir-se com a conseller i mantenir així el seu sou. La seva reacció ha estat titllar-ho d'”intolerable” i recalcar que tothom té dret a un sou però que els polítics s’hi dediquen per vocació i no pels diners. “És un concepte caduc i d’una altra època pensar que la política només la poden fer rics”, ha dit Giró, que creu que aquesta acusació sosté que només es poden dedicar a la política els rics “com en l’època de Franco”.

El conseller creu que es quedaran al Govern pel que suposa marxar

Sobre el fet que el secretari general de Junts, Jordi Turull, no hagi anunciat el sentit del seu vot, Giró ha dit que és “respectable”. “Turull sap perfectament que el partit està en un moment transcendental, en una cruïlla decisiva“, ha explicat abans d’apuntar que té la sensació que entre els militants s’imposarà continuar al Govern “per tot el que suposa renunciar-hi”. En els últims dies diversos alcaldes de tot el territori han defensat que Junts es quedi al Govern perquè marxar a vuit mesos de les municipals seria fer “un salt al buit”.

A banda, Giró ha insistit que “la vida és menjar-se gripaus” i tant ERC com Junts se n’hauran de menjar si finalment la consulta surt com el conseller desitja i els militants decideixen que la formació es quedi al Govern de coalició malgrat els “greuges”.

Per tancar l’entrevista, el conseller ha explicat que va rebutjar ser vicepresident quan es va formar el Govern. Amb ell haurien estat quatre persones les consultades que van rebutjar ocupar aquest càrrec que ara és buit. Giró ha dit que ara no s’ho planteja, com tampoc es planteja ser alcaldable a Barcelona: “Trias és la millor opció”.