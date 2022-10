Turull evita posicionar-se sobre la consulta de Junts

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha anunciat aquest dimecres que no anunciarà la seva posició sobre la consulta interna de Junts que ha de celebrar aquest dijous i divendres. Així ho ha comunicat a través d’un fil de Twitter: “Volia esperar la meva posició definitiva, però atesa l’apel·lació de la Sindicatura Electoral, com a Secretari General, no ho faré”, ha dit Jordi Turull.

En aquest sentit, Turull ha afirmat que “la neutralitat reclamada per la Sindicatura Electoral la poso al servei de la cohesió i l’enfortiment d’aquest gran projecte col·lectiu que és Junts per Catalunya”. També ha volgut constatar que tothom “li ha deixat clar el seu compromís de continuar fen créixer Junts”, i ha apel·lat a la unitat i a l’esperit del Primer d’Octubre com a la seva “fortalesa” i la seva “raó de ser”. També ha reivindicat la diversitat del seu partit, on hi ha un “debat intern”.

Turull havia anunciat aquest dilluns que anunciaria el seu posicionament perquè “no es pot posar de perfil”. Finalment, però, ha decidit no fer-ho, atribuint-ho a la sindicatura electoral i al debat intern.

La neutralitat reclamada per la Sindicatura Electoral la poso al servei de la cohesió i l’enfortiment d’aquest gran projecte col·lectiu que és @JuntsXCat. Tothom, amb independència del seu posicionament i del resultat, m’ha deixat clar el compromís de continuar fent créixer Junts — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) October 5, 2022

Pista de Puigdemont

De fet, Turull ja donava pistes sobre què faria amb la seva posició en referència a la consulta que ha de decidir si Junts surt o es queda de l’executiu català a través d’un retuit al president Puigdemont, qui reivindicava que el “debat a l’interior d’un partit reforça la democràcia en general”.

El debat a l’interior d’un partit reforça la democràcia en general. Lamentar-se que això provoca dissensos i divisions és adoptar el mateix argument dels qui s’oposen al referèndum adduint que divideix la societat. Algunes reflexions (que espero que no es treguin de context): — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 5, 2022

Puigdemont també ha reivindicat el debat intern de Junts i ha recordat que hi ha partits en què “mana un únic poder, sovint una única persona”. Ha reivindicat la “tradició democràtica”, ja que considera que són “garantia de pluralitat i de major llibertat individual”. El president a l’exili ha defugit que això sigui “soroll”, “guirigall” o “molèstia”.