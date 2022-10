Suport independentista a l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació

L’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació continua sumant suports entre els partits polítics, entitats, sindicats, moviments socials, universitats i ajuntaments. De fet, ja suma 300 adhesions de diverses entitats i compta amb el suport d’ERC, Junts, la CUP, PDeCAT, de Demòcrates, de Guanyem i Comunistes, segons ha explicat l’exconseller d’Interior Joaquim Forn. “Té una amplíssima representació política en el camp del sobiranisme”, ha destacat Forn, que continua a l’espera de l’adhesió de l’Assemblea Nacional Catalana després d’haver-se reunit amb Elisenda Paluzie i Dolors Feliu.

Per ara, els Comuns encara no han signat el manifest, tot i que continuen les reunions per sumar el seu suport. La xifra final d’adhesions i conclusions es coneixerà al desembre, quan l’Acord presenti l’informe. David Fernández, un dels impulsors, ha dit que els Comuns encara no s’hi han sumat tot i haver mantingut “una llarguíssima reunió” on se’ls va traslladar “l’impuls municipalista” que suposaria adherir-se a aquest Acord. Malgrat això la resposta dels comuns va ser que la seva “recomanació de vot” als grups municipals seria d’abstenció o el vot a favor de la iniciativa. En paral·lel, tampoc no s’hi han afegit l’UGT i CCOO, que segons ha dit l’exdiputat de la CUP “no ho veien” gaire clar.

Objectiu: arribar a 800 municipis catalans

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell –escridassada durant l’acte de l’1 d’Octubre– ha recordat la importància que tenen els municipis per a aquesta plataforma i ha explicat que ja n’hi ha 200 que s’han adherit a l’acord. L’objectiu és arribar a 800, el 80% dels municipis que hi ha a Catalunya. Sobre el municipi de més pes, Barcelona, Forcadell ha explicat que “s’està treballant en una proposta concreta” juntament amb Barcelona en Comú, ERC i Junts.

Un cop es presentin les conclusions finals i el nombre d’adhesions el pròxim desembre s’enviarà l’informe al president de la Generalitat i al Parlament, així com a l’Eurocambra i al Congrés dels Diputats.