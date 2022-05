CCOO i UGT es desmarquen d’altres sindicats en la demanda d’eliminar escoles concertades

Dos dels sindicats més importants, CCOO i UGT, han sorprès aquest dimecres en desmarcar-se de la manifestació que s’ha anunciat pel 14 de maig per la seva discrepància en la petició d’eliminació de les escoles concertades. Aquest matí la resta de sindicats, que en tota aquesta pugna amb Educació han actuat de manera unitària, han anunciat aquesta nova mobilització amb l’absència destacada d’aquests dos sindicats. En ser interpel·lats pel motiu d’aquesta absència, el portaveu de La Intersindical, Bernat Pèlach, i la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, han explicat que les demandes relatives a la concertada que s’han incorporat a petició de l’aFFaC no han convençut aquests dos sindicats, pel que no convocaran els seus afiliats a la manifestació del 14 de maig.

Segura ha subratllat que no hi ha cap conflicte en la unitat sindical i ha intentat treure-li importància a aquesta absència, però la imatge de fragmentació dels sindicats fa dies que s’ha fet evident. De fet, CCOO va ser el primer sindicat en distanciar-se de la unitat en condemnar accions que USTEC i UGT reivindicaven com a seves, com ara l’ocupació de la seu d’ERC a Barcelona o les pintades a la Fundació Bofill. Ara, les reivindicacions relatives a les escoles concertades han fet més gran aquesta divisió sindical.

L’eliminació dels concerts, el punt de conflicte

A la manifestació del 14 de maig s’hi uniran les famílies, representades per l’aFFaC, i els estudiants. Per unir-s’hi, però, han establert dos punts més que es sumen a les reivindicacions que han exposat els sindicats des que van començar la guerra amb la conselleria de Josep Gonzàlez-Cambray. Aquests dos punts són l’eliminació progressiva dels concerts dels centres privats que no donin resposta a les necessitats d’escolarització i la fi de tancaments de grups i centres a la xarxa educativa pública per garantir un sistema inclusiu. CCOO i UGT no s’hi han unit en discrepar sobre aquesta petició d’eliminar les concertades, però els sindicats convocants han refusat aclarir en quin punt exactament no hi estan d’acord. “No han sortit de la unitat sindical”, han explicat per puntualitzar que seguiran presents a les pròximes mobilitzacions, que s’anunciaran demà dijous i que molt probablement seran noves jornades de vaga al maig.

Negociacions trencades

La partida entre Cambray i els sindicats continua enrocada després que Educació donés per trencades les negociacions amb la publicació de la resolució de plantilles. Els sindicats sostenen que encara es pot negociar sobre la reducció d’una hora lectiva si és per a tots els docents -des de la primària a l’FP o el batxillerat- mentre que fonts del departament ho descarten perquè l’oferta va caducar en l’última mesa sectorial. De fet, Educació creia que es podria arribar a un acord en aquest sentit, però el rebuig dels sindicats a seure en la mesa sectorial a negociar -per setena vegada- va acabar provocant que la conselleria retirés l’oferta i seguís endavant perquè “l’administració no pot quedar bloquejada”.

En aquest marc, els sindicats han avisat que el tercer trimestre hi haurà mobilitzacions constants començant per la del 14 de maig. Consideren que Cambray és “un cadàver polític” i continuen demanant la seva dimissió i la reversió de les retallades com a condició per donar per acabades les mobilitzacions. Fonts del departament, però, asseguren que el punt principal de conflicte és el calendari pel fet d’obligar els professors a treballar presencialment els cinc primers dies laborables de juliol. Aquestes mateixes fonts avisen que no el retiraran perquè és una decisió de política educativa que no afecta els drets laborals. CCOO ha anunciat que presentarà un recurs contra aquesta resolució.