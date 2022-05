Els professors tornen a desafiar Cambray amb una mobilització el 14 de maig

Els sindicats educatius continuen pressionant el departament d’Educació després que la conselleria liderada per Josep Gonzàlez-Cambray hagi donat per trencades les negociacions. En aquest marc, els professors han anunciat una nova mobilització de tota la comunitat educativa el 14 de maig per reclamar “una educació pública de qualitat”. Els detalls concrets encara no es coneixen, però els sindicats compareixeran davant dels mitjans aquest dimecres per concretar el recorregut.

La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, va advertir la setmana passada a TV3 que a mitjans del mes de maig hi haurà més mobilitzacions i dies de vaga. “Acabarem el curs mobilitzant-nos”, va dir abans de puntualitzar que no seran “en cap cas” violentes. La resta de sindicats, però, van negar que s’hagués arribat a cap acord per convocar noves jornades de vaga. Finalment l’acord al qual han arribat ha estat per convocar una mobilització dissabte 14 de maig. Les jornades de vaga, però, hauran d’esperar perquè no hi ha consens entre tots els sindicats que, des del febrer, han començat una lluita amb la conselleria per reclamar la reversió de les retallades.

Una de les manifestacions dels professors durant el mes de març / Mireia Comas

Punts de conflicte entre sindicats

Durant els sis dies de vaga que van convocar els sindicats el mes de març també es van veure fissures en la unitat sindical, sobretot quan es van produir actes com l’atac a la Fundació Bofill o a la seu d’Esquerra Republicana. La USTEC i l’UGT es van fer seus aquests actes de protesta, mentre que altres sindicats, especialment CC.OO, se’n van desmarcar. La tensió ha anat escalant des que van començar les protestes amb una tancada a la seu d’Educació que va durar més de 24 hores. Un dels punts més àlgids va ser l’intent d’assalt al Saló de l’Ensenyament, quan un grup nombrós de manifestants va abandonar la manifestació organitzada pels sindicats per intentar entrar a la convenció a protestar.