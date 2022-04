La recuperació de l’horari lectiu, nova disputa entre Educació i sindicats

El conflicte entre els sindicats i el departament d’Educació continua enquistat després que l’última proposta del departament no hagi satisfet les demandes dels treballadors. La recuperació de l’horari lectiu és el nou camp de batalla. Segons ha insistit al Parlament el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, l’oferta de la Generalitat inclou més de 138 milions d’euros d’inversió per al pròxim curs i ha repetit que no hi ha gaire més marge de maniobra. Els sindicats tampoc es van presentar a la mesa sindical del dilluns com a acte de protesta.

Els sindicats consideren “irrenunciable” la recuperació de l’horari lectiu a partir del pròxim curs, però Educació ho considera inviable tècnicament i a més avisa que suposaria un cost extraordinari de 170 milions d’euros, una quantitat que ara no pot assumir, diu. La conselleria proposa fer-ho el 2023 per la primària i el 2024 per la secundària, però els sindicats ho volen ara i intenten pressionar Cambray perquè avanci la mesura.

El conseller d’Educació, Josep González Cambray / Jordi Borràs

No més concessions

Educació defensa que ja s’ha mogut de la seva posició inicial –com en els nous currículums, que finalment s’implantaran de manera gradua– i que no intenció de fer més concessions. Segons els seus càlculs, recuperar l’hora lectiva a primària costarà uns 67 milions d’euros, mentre que la recuperació a secundària pujarà a 103 milions. La conselleria ha explicat que la inversió necessària no es pot fer per al pròxim curs i que tècnicament tampoc és possible organitzar-ho perquè ja s’han calculat les plantilles i estan carregades a l’aplicatiu.

Els dos altres punts de fricció són la retirada del decret de plantilles i de l’avançament escolar. Respecte al decret, Educació s’ha compromès a millor la publicitat i la transparència dels processos de selecció de personal i està oberta a crear un grup de treball per actualitzar el text, però en cap cas es planteja retirar-lo. Pel que fa al calendari, Cambray insisteix que és una qüestió de política educativa que no té incidència en els drets dels treballadors i que, per tant, no és preceptiu negociar-ho amb els sindicats.