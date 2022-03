Educació demana “respecte institucional” als sindicats

La directora general de Professorat del departament d’Educació, Dolors Collell, ha carregat aquest dijous contra els sindicats perquè no s’han presentat a les últimes quatre meses sectorials. “Hi ha temes que és preceptiu que passin per mesa i no podem ajornar-los”, ha assegurat per justificar que el departament hagi tirat pel dret en la publicació de normatives com la d’adjudicacions d’estiu.

Els sindicats no han assistit aquest matí a la mesa sectorial convocada pel departament en considerar que la proposta no va arribar “en temps i forma”. El departament va fer arribar la proposta a les 21 hores, dotze hores abans de la trobada, el que els sindicats van titllar de “cop d’efecte mediàtic” per “manipular l’opinió pública”. La proposta del departament va ser, segons va avançar El Periódico, tornar el 2023 a la càrrega lectiva prèvia a les retallades.

“Reconèixer la legitimitat del Govern per prendre decisions”

“Estem d’acord en la reversió de les retallades des del primer dia i ja hem fet propostes”, ha explicat Collell, que ha recordat que revertir unes retallades de tants punts “no es pot fer al mateix temps”. “En l’àmbit econòmic s’han d’ajustar moltes coses després de la pandèmia”, ha afegit abans d’assenyalar que són “un Govern d’esquerres que vol revertir les retallades”. “Les propostes que hem fet voregen els 500 milions d’euros”, ha assenyalat com a mostra de “voluntat” d’arribar a una entesa.

Per això ha reclamat als sindicats que reconeguin la “legitimitat” del Govern per “prendre decisions i adoptar polítiques educatives”. Collell ho ha dit en un clar retret a la part sindical, que ha acusat reiteradament l’executiu de ser “immobilista”. “Confiem que seguirem avançant, tenim predisposició. Desitgem que l’altra part s’apropi”, ha demanat abans de subratllar que cal “respecte institucional”. Els sindicats, després de completar les cinc jornades de vaga previstes pel mes de març, no descarten noves mobilitzacions si Educació no canvia el seu plantejament.