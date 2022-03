Els professors exhibeixen múscul a l’espera de desencallar les negociacions

La manifestació d’aquest 30 de març, l’última dels cinc dies de vaga unitària que han convocat els sindicats, ha sortit d’una Plaça Universitat plujosa per desembocar a la Plaça de Sant Jaume i interpel·lar el Govern a cessar Cambray i començar “una negociació real”. Els sindicats han advertit que si la situació no canvia hi haurà noves mobilitzacions per forçar el departament a “moure’s de la seva posició”. “Ja n’hi ha prou de traïcions, blindeu la immersió” ha estat el clam majoritari en els primers compassos de la manifestació, que ha avançat per Pelai fins al carrer Fontanella per baixar després per la Via Laietana, plena a vessar.

En aquest últim dia de mobilitzacions s’ha notat un petit descens del nombre de manifestants, tot i que igualment la manifestació ha estat “un èxit” per als sindicats, que han omplert una de les artèries de la capital de gom a gom. El primer dia de la vaga el seguiment va ser del 31% segons Educació i del 75% segons els sindicats. El dia següent, el segon dia de vaga, el seguiment es va reduir a la meitat segons el departament, tot i que els vaguistes es mantenien en unes xifres molt més altes, properes al 60%.

Cinquè dia de vaga contra els plans d’Educació / Ivet Núñez

Aquest dimarts, el quart dia de vaga, el seguiment es va quedar en el 9% segons la conselleria, tot i que la manifestació va ser “massiva” segons els organitzadors, que van parlar d’una assistència de 40.000 persones. La Guàrdia Urbana ho va deixar en 10.000. Cal recordar que cada dia de vaga costa 100 euros als docents, pel que en un mes atapeït d’aturades alguns no han pogut permetre’s fer vaga aquest dimecres.

No assistiran a la mesa sectorial convocada per aquest dijous

La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, ha reiterat que el departament “no vol moure’s ni un mil·límetre” i ha explicat que no assistiran a la mesa sectorial convocada aquest dijous. Hi tornaran a parlar, ha dit, quan els portin “una proposta realista” que respongui a les seves demandes quant a la reversió de les retallades. “La qüestió ja no és el conseller, és el Govern sencer”, ha assenyalat abans de reiterar que tenen voluntat de tornar a seure amb la conselleria però amb una proposta perquè no volen “perdre el temps”.

“Atac” a la Fundació Bofill i a la seu d’ERC

En paral·lel, han tornat a carregar contra la Fundació Bofill per “degradar el sistema”. Aquesta fundació, que està agafant pes al departament d’Educació, ha denunciat recentment a Twitter que està sent “atacada” per un sector dels vaguistes, del qual els sindicats es desmarquen. En concret, CCOO també s’ha desmarcat de l’acció prèvia a la manifestació a la seu d’ERC. A l’edifici d’ERC aquest matí s’hi han concentrat alguns vaguistes i hi han tirat ous abans d’entrar fins al jardí interior, d’on han estat desallotjats per la Brimo.

Protesta davant la seu d’ERC / Ivet núñez

Durant la manifestació, algunes de les proclames més repetides han estat “ERC, traïdora, esteu venent l’escola” i “ERC si això dura us passarà factura”. Els sindicats, per tant, posen el focus en la part d’esquerra del Govern al crit de “Pere Aragonès retallar en educació d’esquerres no és”.