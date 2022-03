La negociació amb Educació encalla i els sindicats mantenen la vaga

No hi ha hagut acord ‘in extremis’. Els sindicats educatius es mantenen ferms i redoblen la pressió a les portes d’una nova vaga de dos dies que esperen que sigui “massiva”. En una atenció als mitjans després de la reunió d’aquest dilluns -que ha tingut una durada d’aproximadament set hores- han cridat a mobilitzar-se per demanar la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray i han reiterat que podrien haver-hi més jornades de vaga si la conselleria no comença una “negociació real”.

Els sindicats, de fet, han titllat les propostes del departament de “molt insuficients” i d’”engany històric”, el que els ha portat a demanar a la comunitat educativa que “continuï demostrant la força dels treballadors d’educació”. “La ineptitud del conseller ha estat la clau perquè no s’hagi arribat a cap acord”, ha lamentat la portaveu del comitè de vaga, que ha afegit que “no només no s’han revertit les retallades sinó que en volien afegir més”.

Treball dona per acabada la mediació

Els sindicats han assegurat estar disposats a seguir negociant i han recalcat que no s’han aixecat de la taula, sinó que ha estat Treball qui ha donat per tancades les negociacions perquè no s’avançava cap a cap direcció. ”Ha estat l’equip de mediació qui ha considerat que no tenia sentit seguir per les propostes tan allunyades”, ha recalcat Lorena Martínez, d’UGT. “Sembla que en moments veus una mica d’aproximació, però quan la proposta s’ha de traslladar al paper tornem al mateix punt”, ha afegit abans d’assenyalar que han presentat al departament catorze punts per treballar però només han rebut l'”eco” de les seves mateixes veus.

Els sindicats titllen la negociació d’”engany històric”, en referència a les declaracions de Cambray al Parlament, on va dir que esperava un “acord històric”

Educació publica la normativa que obligarà a treballar presencialment cinc dies al juliol

De fet, el sindicat majoritari, USTEC, ha denunciat aquesta tarda -mentre encara eren dins la reunió- la falta de “voluntat negociadora” de la conselleria, que s’evidencia “quan tira pel dret i publica una normativa -la d’adjudicacions d’estiu– que no només no ha passat per mesa sectorial de manera efectiva, sinó que a més a més, s’hi inclouen canvis que s’estan treballant en la mediació del Departament de Treball”.

A la normativa, han lamentat en el comunicat, es recull l’obligatorietat d’assistir als centres els primers cinc dies de juliol. De fet, el text del departament recalca que “el professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d’adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació i assistir a les reunions que se’l pugui convocar per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol“. USTEC assegura que és “imprescindible” establir el mes de juliol per a formació, ja que no està inclosa en l’horari laboral.

No hi ha hagut acord ‘in extremis’: les manifestacions previstes

La d’aquest dilluns ha estat la quarta reunió amb el departament d’Educació -tot i que els sindicats estan a punt d’aixecar-se de la taula– per tal de desencallar el conflicte obert des de finals de febrer, quan l’anunci de l’avançament de curs “va fer vessar el got” i els sindicats van començar a preparar les mobilitzacions. Les posicions encara estan “molt allunyades” el que ha fet fracassar la negociació d’aquest dilluns per mirar de trobar una solució ‘in extremis’ que permetés desconvocar les vagues previstes per aquest dimarts i dimecres.

El repte dels sindicats és mobilitzar tanta gent com ara fa dues setmanes, quan van fer una demostració de força amb més de 22.000 persones. Aquest març ha estat ple de manifestacions i vagues: n’hi ha hagut fins a set si es tenen en compte el dia de la dona, els cinc dies de vaga que acabaran dimecres i el dia de vaga per la llengua, el 23 de març. Això podria provocar que les manifestacions d’aquest dimarts 29 i dimecres 30 no fossin tan multitudinàries com les primeres.

La protesta dels sindicats en el segon dia de vaga / Dani Martín (USTEC)

La manifestació de demà dimarts farà exactament el mateix recorregut que la del dia quinze de març: començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia i es dirigirà cap al departament d’Educació. Pel que fa a la de dimecres, els vaguistes sortiran de Plaça Universitat a la mateixa hora i acabaran la manifestació a la Plaça Sant Jaume. A més, els sindicats han afegit pressió a la conselleria advertint que si no hi ha un canvi en les negociacions que evidenciï voluntat de diàleg “més enllà de les rodes de premsa” hi haurà més mobilitzacions pròximament.