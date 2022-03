Nova demostració de múscul dels professors en la tercera jornada de vaga

Els sindicats educatius han tornat a prendre el carrer per tercer dia consecutiu. El seguiment de la vaga no ha estat tan massiu com durant la primera jornada d’aturada -Educació el xifra en un 9,85% als centres públics segons les dades del 86% de les escoles i instituts-, però tot i així els sindicats ho consideren “un èxit”. El professorat ha tornat a demostrar múscul en la tercera jornada de vaga dels sis que hi ha convocats aquest mes de març i ha advertit que les manifestacions i aturades es podrien estendre més enllà de les dates previstes.

La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, ha recordat que la ”manca de voluntat” de Cambray ha impedit ”reconduir la situació. ”No vol moure ni una coma”, ha assegurat abans de titllar de ”columna de fum” l’anunci de la moratòria d’un any dels nous currículums. Segura ha insistit que Pere Aragonès ha de ser l’interlocutor per resoldre el conflicte obert.

Vaguistes enganxen cartells contra Cambray a Barcelona / Ivet Núñez

A les aturades de dimarts, dimecres i la d’avui, s’hi sumaran el pròxim 23 de març la vaga contra la sentència del 25% de castellà i les aturades convocades el 29 i 30 de març. Alguns mestres consultats per El Món han hagut de prioritzar alguns dies de vaga davant la impossibilitat de fer els set dies d’aturada al març -ja que també s’hi suma el 8M-, ja que cada dia de vaga els costa com a mínim cent euros.

Poc després que Segura hagi finalitzat la seva intervenció un home s’hi ha apropat per queixar-se per la vaga de professors i l’ha acusat de ser una “dictadora”. Els vaguistes l’han fet fora ràpidament per evitar una escalada de la tensió.

La protesta d’aquest dijous

Al crit de “Cambray dimissió” els sindicats han començat el recorregut que anirà des de la Plaça Universitat fins a la Plaça Sant Jaume. Ho han fet amb música i proclames, una de les més curioses ha estat “Cambray, cambray cambray, pararem la ciutat”, una reinterpretació de l’Ay Mamá de Rigoberta Bandini.

Aquest matí un grup de piquets ha tallat la Ronda Litoral abans de dirigir-se cap a la Plaça Universitat, on ha començat la manifestació d’aquest dijous. Aquesta acció no ha estat vehiculada pels sindicats, com tampoc ho va ser la protesta que va impedir la inauguració del Saló de l’Ensenyament ni l’intent d’assalt al recinte de la Fira.

Precisament al Saló de l’Ensenyament, segons denuncien els sindicats, va ser on el departament d’Educació va repartir els nous currículums ”abans que hagi arribat a les direccions i als centres educatius”. Els sindicats han advertit que encara queden dos dies més d’aquesta vaga i ”els que facin falta” fins que Cambray ”baixi del burro” o dimiteixi.