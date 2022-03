La proposta de Cambray sobre els currículums no frena els sindicats

Nova demostració de múscul dels sindicats. Després de forçar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a ajornar la inauguració del Saló de l’Ensenyament i traslladar la seva compareixença a la conselleria, els sindicats han tornat a prendre el carrer. Paral·lelament a la manifestació dels sindicats, el conseller compareixia per anunciar que permetrà a les escoles no canviar el currículum l’any vinent i fer-ho més endavant. Cambray ha assegurat que el canvi de currículums és “imposat” per la LOMLOE. Això, però, no ha frenat els vaguistes, que subratllen la necessitat que el conseller dimiteixi pel seu “autoritarisme” i “menyspreu” als treballadors.

La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, assegura que el Govern “ha mentit des del començament” perquè que els van dir que el currículum “no es podia ajornar”, ha dit. “Ara proposen una moratòria d’un any perquè veuen el seguiment de la vaga”, ha assenyalat. En paral·lel, ha reiterat la seva demanda que sigui Pere Aragonès qui es faci càrrec de la negociació.

Segon dia de vaga dels professors / Ivet Núnez

A més, el canvi de currículums és només una de les reivindicacions dels sindicats, que exigeixen la reversió de les retallades que arrosseguen des de fa una dècada, la inversió del 6% del PIB en educació i la retirada de l’ordre de canvi de calendari. La majoria de sindicats convocants -a excepció de La Intersindical- demanen també la retirada de l’obligatorietat del C2 de català per fer classe.

La manifestació ha començat a la plaça dels Països Catalans, a l’Estació de Sants, on poc a poc han anat concentrant-s’hi els vaguistes fins a omplir-la. La manifestació s’ha posat en marxa cap al Saló de l’Ensenyament, on un altre grup de manifestants els espera després d’haver fet boicot a la inauguració. La manifestació ha avançat a poc a poc per Plaça Espanya, plena a vessar, fins a entrar al recinte del Saló de l’Ensenyament. Segons les proclames dels sindicats, el recompte de manifestants podria acostar-se als 40.000. En paral·lel, arreu del país s’hi estan celebrant manifestacions per reclamar la protecció de l’educació pública.

Les dades de seguiment d’aquesta segona jornada de vaga han estat, segons Educació, del 15% a l’escola pública i el 7,67% a la concertada. En canvi, els sindicats asseguren que el seguiment és del 57% a les escoles públiques, la “segona jornada amb més seguiment de la història” de les vagues educatives. “El conseller fa maniobres de distracció però no es mou de les seves propostes”, ha explicat el portaveu del sindicat de professors de secundària.