Cambray es veu obligat a retardar la inauguració del Saló de l’Ensenyament

Plantada al Saló de l’Ensenyament. Una cinquantena de docents han entrat aquest dimecres a la Fira de Barcelona on el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, anava a inaugurar el Saló de l’Ensenyament juntament amb la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, a partir de les 8:30. Aquesta acció no estava planificada, ja que la manifestació d’aquest dimecres comença a les 11:30 a l’Estació de Sants i es dirigirà cap al Saló de l’Ensenyament, on hi arribarà aproximadament a dos quarts d’una. Segons Educació, el conseller manté la compareixença malgrat aquesta plantada i les dues hores de retard que porta la inauguració.

Els manifestants que s’han plantat al Saló hi han accedit per la porta d’accés principal amb pancartes i xiulets. La seva principal demanda és la dimissió del conseller Cambray per les seves polítiques “autoritàries”. Des d’aquest dimarts el van deixar de considerar un interlocutor vàlid i van exigir que el president del Govern, Pere Aragonès, fos el responsables de les negociacions per resoldre el conflicte.

Segona jornada de mobilitzacions

La d’aquest dimecres és la segona jornada de mobilitzacions en el marc dels cinc dies de vaga -sis si s’hi suma la vaga convocada el 23 de març contra la sentència del 25%- que van convocar els sindicats ara fa tres setmanes, després d’ocupar el departament durant 24 hores per exigir una “negociació real” que no va arribar.

La primera jornada de vaga va ser tot un èxit. Segons els sindicats el seguiment de la vaga va ser del 70% de totes les persones que hi podien participar, és a dir, un cop restats els serveis mínims. Educació, però, ho va rebaixar al 31,7%. Pel que fa al nombre d’assistents a la manifestació de Barcelona, la més multitudinària, la Guàrdia Urbana en va comptabilitzar 22.000. Els sindicats esperen que la segona jornada de vaga també sigui multitudinària, tot i que cal recordar que aquest mes s’han convocat 7 dies de vaga el que suposa que, si es fan totes les jornades, el sou es podria reduir en més de 700 euros.