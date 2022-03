Els sindicats educatius reclamen negociar amb Aragonès i rebutgen Cambray

Els sindicats educatius han deixat de considerar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, com un interlocutor vàlid en la negociació. Per això, reclamen que sigui el mateix president Pere Aragonès qui es faci càrrec de negociar amb ells i rectifiqui les mesures anunciades per Cambray que “han fet vessar el got”. Denuncien que el conseller d’Educació continuï mantenint-se “ferm i immòbil” malgrat l’èxit de la manifestació d’aquest dimarts i per això en reclamen la dimissió.

Sembla absurd que @JosepGCambray es negui a negociar i es mantingui ferm i immòbil davant la #VagaEducació però és així. Davant d'això només queda #CambrayDimissió i que @perearagones i @govern assumeixin la mediació del conflicte obert. pic.twitter.com/SCiEnGv2QV — david caño (@davidcc_01) March 15, 2022

La manifestació “massiva” d’aquest dimarts al matí ha estat “tot un èxit”. Segons les dades de seguiment dels sindicats, un 70% del total de professionals que podien adherir-se a la vaga -és a dir, descomptant els serveis mínims– ha secundat l’aturada. Educació, però, ho rebaixa al 31,73% a l’escola pública i al 8% a la concertada. Pel que fa a la Guàrdia Urbana, aquesta ha xifrat en 22.000 els manifestants que han assistit a la primera de les mobilitzacions d’aquesta vaga de sis dies. Cinc dels dies d’aturada els han convocat tots els sindicats de manera unitària, mentre que el sisé, el 23 de març, l’han convocat el SEPC, la COS, La Intersindical i USTEC, per mostrar el rebuig contra la sentència del 25% de castellà que amenaça de liquidar la immersió.

La trobada d’aquest dimarts no ha arribat a bon port

El Govern i prèviament el departament d’Educació han demanat als sindicats que “seguin a negociar a la mesa sectorial” del pròxim 31 de març, però no està clar que aquests hi assisteixin si el departament no s’obre a negociar “des de zero”. Aquest dimarts, quan la tensió ha començat a escalar a l’entrada de l’edifici d’educació, l’equip de Cambray ha demanat que entressin a l’edifici els representants de cadascun dels sindicats, però la trobada ha tornat a ser infructuosa, pel que a la sortida els sindicats han cridat a una nova jornada “històrica” de vaga, la d’aquest dimecres 16 de març.