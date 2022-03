Educació demana als sindicats que tornin a la mesa de negociació

El Departament d’Educació ha demanat als sindicats que tornin a la mesa de negociació per tal d’arribar a un acord. Aquesta ha estat la primera reacció de la conselleria a la vaga de cinc dies -més la del 23 de març que s’ha convocat paral·lelament en rebuig a la sentència del 25% de castellà a les aules- que han convocat els sindicats educatius i que comença aquest dimarts. El departament té voluntat d’escoltar els sindicats, segons ha manifestat la directora general de professorat, Dolors Collell, en declaracions a Catalunya Ràdio.

Collell ha criticat que els sindicats no s’hagin presentat a les tres darreres convocatòries, mentre que els sindicats asseguren que no ho van fer perquè no es van pactar els punts a tractar i el departament no tenia intenció de fer passes enrere en les mesures anunciades. La directora general de professorat ha explicat que la conselleria entén el cansament i la fatiga pandèmica que han viscut els docents, però ha lamentat que la vaga recaigui en els alumnes, que ja han perdut molts dies de classe.

La directora general de professorat ha insistit que els canals de comunicació amb el departament “estan oberts” per “buscar alternatives” a la compensació pels dies d’avançament del calendari escolar. Els sindicats, però, insisteixen que el calendari només ha estat “la gota que ha fet vessar el got” i que hi ha moltes més reivindicacions que arrosseguen des de fa anys. Collell ha assegurat que més enllà de la data d’inici de les classes “hi ha molts temes que es poden debatre”, pel que el departament ha tancat de nou la porta a una moratòria en aquesta mesura.

Esperen arribar a un preacord a finals de mes

Educació té la intenció d’aconseguir un “gran acord” amb la part social abans que acabi el curs, però els sindicats expliquen que no han tingut notícies de la conselleria més enllà de fixar els serveis mínims per a la vaga que comença aquest dimarts. Des del 2017 que no es signa cap acord per les dues parts en el marc de la mesa sectorial. La propera està convocada pel 31 de març, però els sindicats no tenen clar si hi assistiran. El departament espera recollir propostes dels sindicats i poder arribar a un preacord a finals de mes.

Collell ha explicat que els agradaria que es desconvoqués la vaga, però ha puntualitzat que cadascú és responsable de la seva part i ells estan “oberts a la mesa i a treballar per un acord”. En ser preguntada per la manca de diàleg que denuncien els sindicats, la directora general de professorat ha assegurat que “si això està passant” estan disposats a reconduir la situació. “El camí ja està iniciat”, ha conclòs en referència a que el departament ja està complint algunes de les reivindicacions dels sindicats, com la reducció de ràtios. Aquests, però, assenyalen que aquesta reducció és només a P3 i per la baixada de la natalitat.