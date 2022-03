Els sindicats esperen un seguiment “massiu” del primer dia de la vaga educativa

El primer dia de vaga educativa dels sis que s’han convocat ha començat amb els sindicats “eufòrics” davant el que esperen que sigui una jornada “històrica”. El seguiment, prediuen, serà “massiu”, ja que fins i tot les direccions dels centres educatius s’hi han sumat, un fet insòlit. Després de veure com el departament només els ha convocat a una taula per decidir els serveis mínims, els sindicats han redoblat la pressió amb una acampada a la seu d’educació prèvia a la primera jornada de vaga i l’amenaça de no començar el curs al setembre.

La prova de foc per mesurar el seguiment de la vaga serà la manifestació que començarà a dos quarts de dotze als Jardinets de Gràcia i farà una marxa lenta fins a Via Augusta 222, on està situat l’edifici del departament. Els sindicats asseguren que “sobren els motius” per anar a la vaga i denuncien que s’hagi venut el relat que els professors no volen treballar i per això convoquen tres dies d’aturada aquesta setmana. Entre les reivindicacions dels sindicats està el 6% del PIB per educació, la reversió de les retallades i reducció de ràtios, la retirada de l’obligació del C2 de català -tot i que aquest punt no es unitari-, l’eliminació dels nous currículums i la retirada de l’avançament del curs.

La portaveu del sindicat Ustec, Iolanda Segura, anunciant les dates de la vaga de mestres / I.N.

Aquesta precisament ha estat “la gota que ha fet vessar el got”, però en cap cas l’única reivindicació dels sindicats, que avisen que no desconvocaran les mobilitzacions per “molles”. Només ho farien, expliquen, si hi hagués una negociació “real i des de zero” i s’acomplissin algunes de les demandes que fa anys que acumulen.

Alguns centres arribaran al 40% dels professionals de vaga

“L’última setmana s’ha disparat molt el nombre de docents que farem vaga”, explica Àlex Agustí, professor de filosofia a l’institut Salvador Sunyé de Salt. En aquest centre entre un 30 i un 40% dels professionals que hi treballen faran vaga, i segons Agustí la xifra podria acabar arribant al 50%. “Hi ha molta gent que creu que la situació és tan inaguantable que s’ha de sortir a protestar”, explica aquest professor, que també fa vaga aquest dimarts. Assegura que qui més qui menys subscriu els punts de la vaga, i reitera que no es tracta del calendari “ni de voler més vacances”.

“És històric que les direccions s’hi hagin sumat”, assenyala Agustí, i recorda que a Girona les direccions dels centres educatius han fet arribar una carta a Cambray en què denuncien que es senten menystinguts. Per tot això, aquest professor de Salt creu que el moment és “insòlit”. “Tot i que són la cara visible del departament, planten cara i estan d’acord amb els docents que cal aquesta vaga”, resol.

Les reivindicacions que s’arrosseguen de fa anys

El centre on treballa Agustí és un centre de màxima complexitat -com el del director José Manuel García, que també cridava a la vaga en aquesta entrevista amb El Món-, el que suposa que una de les principals reivindicacions és tenir recursos. “Fa dotze anys que estem en barracons, volem tenir recursos”, explica aquest docent, que afegeix que a banda del professorat hi ha molts altres professionals que hi treballen i que no saben si tindran plaça l’any següent.

Catalunya no inverteix ni el 4% del PIB a educació, mentre que a Europa la mitjana és del 6%. Això sumat a la pandèmia ha provocat que el professorat senti “poc reconeguda” la seva tasca. A més, Agustí assegura que la sentència contra el català i la manca de reacció del departament ha caigut com “una gerra d’aigua freda”. “Tiren les pilotes fora en la qüestió del català i ho amaguen amb el C2”, conclou.

Altres professors s’hi sumarien, però no s’ho poden permetre

Elena Medina és membre de la direcció de l’escola Grèvol, a Barcelona. Assegura en declaracions a aquest diari que no participarà en l’aturada d’aquest dimarts perquè aquest mes hi ha massa dies de vaga. “Pràcticament s’ha de pagar per treballar”, es queixa. Medina va prioritzar la vaga del 8-M i la del 23-M en rebuig de la sentència contra la immersió lingüística perquè no es pot permetre perdre 700 euros, els diners que suposaria fer els set dies de vaga d’aquest mes. “Això els hi passarà a molts companys”, lamenta.

A la seva escola la majoria de professors van notificar la seva previsió de fer la vaga del 23-M, que s’espera que tingui molta força i es pugui mostrar el rebuig de la societat catalana a la sentència que pretén liquidar la immersió.

Una pancarta amb el lema ‘Sense català no hi ha escola’ / JAG

Tot i no poder permetre-s’ho, Medina assegura que està d’acord amb aquesta aturada, ja que els canvis plantejats pel Govern afectaran tota la comunitat educativa. Quant a l’avançament del calendari, Medina assegura que afectarà també els equips de neteja, els de cuina, els monitors i els professors. “Té moltes derivades i la precipitació ha estat increïble”, denuncia. Afegeix que només amb haver avisat amb un any d’antel·lació la comunitat educativa s’hauria pogut organitzar per preparar el curs molt abans.

“Es desprestigia molt la nostra feina. Sembla que el Govern s’afegeixi al sentir de la població que els mestres no fem res”, lamenta. Medina defensa que la idea que els mestres tenen moltes vacances “no és real”, perquè al juliol també es fan formacions i es treballa en el curs següent.