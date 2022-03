La vaga educativa serà “massiva” i “històrica” segons els sindicats

Aquest dimarts comença una vaga de sis dies que es preveu històrica. Les darreres decisions del departament d’Educació, que se sumen a les retallades i precarització del sector, han posat els sindicats en peu de guerra contra el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, a qui demanen la seva dimissió per poder començar una negociació “real”. L’espurna final per encendre els ànims dels sindicats ha estat l’avançament del calendari escolar, però aquesta ha estat només “la gota que ha fet vessar el got”.

Bernat Pèlach, representant del sindicat La Intersindical, assegura que fa dies que en els centres que han consultat més de la meitat del personal ha confirmat que farà vaga. “Serà massiu. Hi ha hagut molt moviment, feia temps que no es veia una vaga així”, ha celebrat en declaracions a El Món.

Manifestació dels sindicats contra els canvis que proposa Educació / Ivet Núñez

Una vaga “històrica”

El sindicat majoritari USTEC també ho creu així. “Preveiem molta assistència, sobretot a les manifestacions del 15 i el 16, on hi haurà molt vaguista”, assegura la portaveu Iolanda Segura. El 17, explica, no està tan clar que hi hagi tants vaguistes per la dificultat de fer tres dies seguits de vaga als quals es sumarà la setmana següent la convocatòria de la vaga contra la sentència del 25%.

“Les sensacions són molt bones, hi ha hagut un moviment bestial”, assegura la representant d’UGT, Lorena Martínez, que no dubta en qualificar la vaga d'”històrica”. “Els sindicats només hem llençat l’espurna, però la gent ja estava tan cremada que s’estan organitzant sense nosaltres”, explica Martínez, que assenyala que això no ho havia vist “mai”.

S’espera que diversos autocars de tota Catalunya desemboquin demà a la capital per seguir aquesta jornada de vaga. UGT desitja que els tres dies de vaga que hi ha convocats aquesta setmana siguin “un èxit” per la importància del que s’hi juga l’educació. Durant els cinc dies de vaga que s’han convocat de forma unitària es faran diverses concentracions, que pots consultar aquí.

La reacció “orgullosa” del departament

Cap dels sindicats contactats per aquest diari han tingut notícies de la conselleria. L’única vegada que s’han reunit ha estat per decidir els serveis mínims, que seran d’un docent cada tres aules. Segura assenyala que el departament podria estar esperant a veure el seguiment de la vaga d’aquest dimarts, tot i que “saben perfectament que serà prou important”. “Cambray té orgull, i no voldrà donar imatge de feblesa. Voldrà mantenir la compostura, perquè quan hi ha orgull molt arrelat costa de tombar”, sosté la portaveu del sindicat majoritari.

Adverteix, a més, que “gratuïtament” no seuran amb la conselleria. “No ens conformarem amb molles, perquè portem arrossegant pèrdues des de fa anys. No negociarem quatre tonteries, els canvis per desconvocar la vaga han de ser importants i de pes”, avisa.

“És vergonyós que això vingui d’un govern d’esquerres”

La portaveu de la UGT assegura que no haver tingut resposta del departament “demostra el seu tarannà”. “Les conseqüències del que fa li són igual, és vergonyós que això vingui d’un govern d’esquerres”, lamenta abans d’afegir que “mai” s’ho hauria imaginat.

Martínez assegura que no només s’ha posat en contra el professorat, sinó a tota una comunitat. “Ja no parlem únicament de condicions laborals -el que és el més important per nosaltres-, parlem de drets socials”, assegura. La portaveu de l’UGT crida a la vaga a conjunt de la comunitat educativa però interpel·la també la societat: “Aquest menyspreu constant repercuteix en tots”