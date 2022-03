Un docent per cada tres aules: els serveis mínims per a la vaga d’educació

El Departament d’Empresa i Treball ja ha dictat els serveis mínims que s’hauran de garantir en els sis dies de vaga d’educació que han convocat els sindicats per als pròxims 15, 16, 17, 23 -l’únic dia específic per la llengua-, 29 i 30 de març. Hi haurà d’haver un docent per cada tres aules a les etapes d’infantil, primària i secundària, i al servei de menjador, a les extraescolars i als centres d’educació especial hi haurà d’haver el 50% de la plantilla. A les llars d’infants també s’ha fixat un 50% de la plantilla.

Els sindicats es mantenen ferms en la convocatòria d’aquesta vaga per exigir la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i una negociació real. Aquestes protestes han arribat després de “la gota que ha fet vessar el got”, l’anunci del canvi de calendari escolar i els nous currículums. Els sindicats reivindiquen també la reversió de les retallades, el 6% del PIB per educació i la reducció de les ràtios a les escoles. També protesten per l’exigència del C2 de català per donar classes a les escoles públiques. En el marc d’aquesta vaga hi ha diverses manifestacions convocades, que pots consultar aquí.

El cartell amb les manifestacions convocades / USTEC

Esperen un seguiment “massiu”

Els sindicats esperen un seguiment “massiu” d’aquesta vaga, i fins i tot alguns docents no afiliats a cap sindicat creuen que els sobren els motius per fer-la. És el cas de José Manuel García, director de l’institut Margarida Xirgu de l’Hospitalet, que espera que molts dels seus subordinats facin la vaga per aturar el “despropòsit” del departament d’Educació.

La tancada al departament durant més de 24 hores no va servir per aconseguir una negociació amb resultats amb el conseller Cambray, el que finalment va portar a aquesta convocatòria. Primer es va parlar de cinc dies però sense concretar-los, i després de diverses reunions en què va haver-hi discrepàncies entre sindicats, finalment es va convocar a la premsa per anunciar les dates definitives. Així, la vaga comença aquest dimarts i s’allargarà fins a finals de mes.