USTEC acamparà tota la nit davant d’Educació com a prèvia a la vaga

Dues nits al departament d’Educació. Això és el que hauran fet els sindicats entre febrer i març per reclamar la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. El sindicat majoritari, USTEC, ha cridat a acampar a les portes del departament i passar-hi allà la nit com a pas previ a la vaga d’educació que s’ha convocat per aquest dimarts, dimecres i dijous. Per ara, els assistents són sindicalistes d’USTEC i treballadors de centres educatius, tot i que fonts sindicals asseguren que s’ha fet una crida generalitzada.

La convocatòria s’ha fet a les cinc de la tarda d’aquest dilluns, motiu pel qual encara no se sap quanta gent participarà en l’acampada, que té previst fer tallers de pancartes i oferir xerrades. La crida, que s’ha fet de forma sobtada, és generalitzada, és a dir, altres sindicats podrien unir-s’hi.

Aquesta serà, doncs, la segona nit que els sindicalistes passen fora de casa per reclamar la reversió de les retallades que pateixen des de fa una dècada. Els sindicats reiteren que l’avançament del calendari escolar i els nous currículums són només “la gota que ha fet vessar el got” i que fa mesos que pensaven a convocar una vaga d’aquestes característiques. Aquí pots consultar totes les manifestacions previstes pels tres primers dies d’aturada.

El precedent, l’ocupació de l’edifici d’Educació

Abans de la convocatòria oficial, els sindicats van ocupar l’edifici d’Educació per exigir parlar amb el conseller. Primerament es van reunir amb la seva mà dreta, Patrícia Gomà, en el que va resultar una trobada infructuosa. Seguidament, els sindicats van prendre la dràstica decisió de quedar-se a dormir a la seu de la conselleria i esperar allà fins que poguessin reunir-se amb el conseller. Una tancada de 24 hores després, Cambray va concedir la reunió, però no en va sortir cap acord, el que va acabar en la convocatòria d’aquesta vaga de cinc dies -sis si es compta la del 23 de març en contra de la sentència del 25%- al març.

Reunió dels sindicats amb el departament d’Educació / Ivet Núñez

Aquesta nit es repeteix la jugada, malgrat que els sindicats ja no esperen només una reunió amb el conseller. L’única manera de desconvocar la vaga seria amb una negociació real i per escrit que garantís el compliment d’algunes de les reivindicacions dels sindicats. Del contrari, la vaga, que esperen que sigui “històrica” es mantindrà els cinc dies i s’estudiarà l’anunci de noves dates.