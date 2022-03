El Govern crida els sindicats educatius a tornar a la mesa de negociació

El Govern ha fet aquest dimarts als sindicats educatius a tornar a la taula de negociació per aproximar posicions i acabar amb la vaga iniciada avui. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha expressat el “màxim respecte per les reivindicacions laborals i el dret de vaga” del sector i també “la màxima admiració” per la seva tasca diària amb els infants. “Entenem perfectament l’esgotament acumulat aquests dos anys pels professors que afronten una situació complexa i el Govern és conscient que estan cansats físicament i emocional —ha dit Plaja—, però ara cal tirar endavant transformacions urgents i necessàries i el que no pot compartir el Govern és que la resposta a la transformació necessària sigui una vaga de cinc dies per l’avançament de calendari”.

Plaja, que ha recordat que l’aturada “recau en infant i joves del nostre país”, ha indicat que les demandes dels sindicats de l’educació incorporen altres reivindicacions. “Som conscients que han patit directament les retallades des de fa deu anys que han fet empitjorar les condicions laborals; compartim algunes reivindicacions que fan i a algunes ja els ha donat resposta el Departament d’Educació”, ha subratllat Plaja. Entre les millores, ha apuntat Plaja, hi ha el fet que les substitucions seran com a mínim de mitja jornada i no per un terç com es va implementar “durant les retallades”, es recupera la jubilació parcial de docents de més de 62 anys i es resol el complement de la funció directiva.

Plaja ha reiterat la crida del Govern al sindicats perquè tornin a la mesa de negociació d’on l’Executiu “mai no s’ha aixecat”. D’aquesta manera, ha assegurat la portaveu, es podrà “treballar conjuntament per millorar els drets laborals”. “La voluntat d’aquest Govern és seguir avançant en la millora de les condicions del professorat”, ha conclòs.

Manifestació dels sindicats

Els sindicats han fet una demostració de força en la manifestació d’aquest dimarts en el marc dels cinc dies -sis si es té en compte la vaga del 23 de març- de vaga per exigir la dimissió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Des del començament de la manifestació s’han succeït les proclames contra el conseller, la més destacada de les quals ha estat “Cambray dimissió, petit dictador”. I és que un dels principals motius per convocar la vaga ha estat la “supèrbia” mostrada pel conseller, que segons els sindicats actua de forma “autoritària” i sense tenir en compte la part social.