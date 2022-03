Els sindicats educatius collen el departament i mantenen la vaga

Els sindicats educatius han sortit de la segona reunió amb el departament d’Educació -que ha durat gairebé cinc hores entre matí i tarda- sense un acord, també per segona vegada consecutiva. De fet, abans de comparéixer davant dels mitjans de comunicació, els mateixos sindicats han publicat un cartell amb l’anunci de les mobilitzacions de la setmana que ve. Per al dia 29, els sindicats tenen previst recórrer la Diagonal des de Jardinets de Gràcia fins al departament d’Educació, a Via Augusta 222. El 30, es repetirà el recorregut que ja es va fer ara fa una setmana, de Plaça Universitat a Sant Jaume.

El sindicat majoritari, USTEC, s’ha limitat a llegir un comunicat unitari en què -sense acceptar preguntes de la premsa- han deixat clar que la proposta d’Educació no ha estat suficient. ”Les postures estan molt allunyades”, han lamentat. Demà hi haurà una nova trobada que es preveu tan llarga com la d’aquest dijous.

Per la seva banda, el departament d’Educació, amb la directora general de professorat, Dolors Collell, al capdavant, ha explicat que la conselleria ha intercanviat documentació amb els sindicats ”per primera vegada”. ”Hi ha un bon clima i voluntat d’entesa. Aquí estem i aquí seguirem”, ha dit abans d’afegir que esperen ”seguir avançant”. El departament ”no entén” que es mantingui la convocatòria de vaga, però ha insistit que cal “seguir apostant pel diàleg”.

Segona trobada amb el departament per arribar a un acord

Aquesta ha estat la segona trobada del comitè de vaga amb el departament d’Educació, i en aquesta segona presa de contacte tampoc no hi ha participat el conseller Cambray. L’última trobada va ser dimarts, però no hi va haver resultats tangibles. Només el compromís de la conselleria de portar una proposta a la reunió d’aquest dijous. Els sindicats, per la seva banda, van assegurar que continuen preparant les mobilitzacions de la setmana que ve (el 29 i el 30 de març) i van celebrar que les mobilitzacions “històriques” de l’última setmana han “forçat” el departament a negociar.

Abans d’aquesta trobada, Cambray ha explicat al Parlament que busca “un acord històric” amb els sindicats. Es manté ferm, però, amb l’avançament del calendari, la seva principal aposta. De fet, aquesta setmana s’ha conegut que Educació ha fet arribar cartes als centres educatius en què explica que els cinc primers dies de juliol seran laborables per tal de poder preparar el curs vinent, que començarà el 5 de setembre per a la primària i l’ESO i el 7 de setembre pel batxillerat i els cicles formatius.

Els professors ja han exhibit múscul quatre dies en una setmana

La setmana passada els professors van sortir al carrer tres dies seguits per demostrar la seva força i pressionar el departament perquè surti a negociar les darreres mesures anunciades, com ara els nous currículums i el canvi de calendari. Cambray es va veure forçat a fer dues reculades: la primera, oferir una moratòria a l’aplicació del currículum; la segona, retirar el concepte ‘en procés d’assoliment’ dels nous currículums. A aquestes mobilitzacions unitàries -convocades per USTEC, La Intersindical, CC.OO, UGT, CGT i el sindicat de professors- s’hi va sumar ahir dimecres una nova jornada de vaga, aquest cop pel català.

Com a mostra del rebuig a la sentència del 25%, gairebé deu mil persones segons dades de la Guàrdia Urbana es van manifestar al centre de Barcelona. La manifestació, de fet, va sortir d’un lloc simbòlic per l’independentisme com és la plaça Urquinaona i va desembocar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, l’artífex de la sentència que posa en perill la immersió lingüística.

Estudiants i professors contra el 25% de castellà a les aules / Ivet Núñez

La CUP anuncia una proposició de llei per blindar la immersió

La CUP ha presentat aquest dijous al Parlament una iniciativa parlamentària –el dia abans que finalitzi el termini per complir la sentència del TSJC sobre el 25%– que pretén blindar la immersió lingüística i denuncia “l’immobilisme del Govern de la Generalitat”.

En paral·lel, els grups parlamentaris d’ERC, JxCat, PSC i Comuns estan ultimant aquest dijous un acord per tal de fer un canvi en la Llei de Política Lingüística que esquivi la sentència del 25%. En aquesta línia, el mateix Cambray va explicar dimarts que el Govern pretén esquivar el 25% a partir del desplegament d’un decret sobre el règim lingüístic “que no parli de percentatges”.