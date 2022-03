Cambray busca “un acord històric” amb la comunitat educativa

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha posat en valor aquest dijous des del ple del Parlament les converses que la conselleria està tentint amb la comunitat educativa des que han convocat els dies d’aturada als centres educatius. De fet, el conseller ha afirmat que segueix “de molt a prop” el diàleg i ha fet referència a la trobada que està prevista per a aquest mateix dijous. “El departament no ens aixecarem de la taula fins que hi hagi un acord, un acord històric. Volem aquest acord, refent tot els ponts que calgui, amb les mesures que tenen un impacte en l’alumnat i donant resposta a les reivindicacions dels mestres”, ha assegurat, segons informa l’agència ACN.

Els sindicats educatius i el comitè de vaga van decidir reunir-se amb el Departament d’Educació, segons van explicar en un comunicat divendres. Tot i això també van dir que mantenen els dies de vaga previstos -el 29 i el 30 de març- fins que el conseller Josep González Cambray accepti les seves reivindicacions. “La mobilització ha servit per a què la conselleria s’adoni finalment que l’única manera de recosir la ruptura actual és seure a negociar”, van explicar els sindicats.

Tal com han explicat els sindicats, van decidir reunir-se amb Cambray després que el conseller, després de la mediació de la CUP, demanés la torbada que finalment se celebra avui. Cambray, doncs, sembla disposat a abordar el conflicte obert amb la comunitat educativa tot i que fins ara s’ha mantingut ferm en totes les trobades. Després de tres jornades de vaga consecutives, el departament ha proposat una reunió que, segons els sindicats, servirà per “portar propostes clares per revertir les retallades i de millores laborals en la línia dels punts de la plataforma de vaga”. De fet, els sindicats han respòs de manera contundent i han dit que “no acceptaran una altra cosa” i han assegurat que han ”forçat” aquesta reunió després de l’èxit de les manifestacions.