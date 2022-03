Els sindicats es reuniran amb Cambray però mantenen la vaga

Els sindicats educatius i el comitè de vaga han decidit reunir-se amb el Departament d’Educació, segons han explicat en un comunicat aquest divendres. Tot i això també han dit que mantenen els dies de vaga previstos -el 29 i el 30 de març- fins que el conseller Josep González Cambray accepti les seves reivindicacions. “La mobilització ha servit per a què la conselleria s’adoni finalment que l’única manera de recosir la ruptura actual és seure a negociar”, han explicat els sindicats.

Tal com han explicat els sindicats, han decidit reunir-se amb Cambray després que el conseller, després de la mediació de la CUP, hagi demanat una trobada la setmana vinent. Cambray, doncs, sembla disposat a abordar el conflicte obert amb la comunitat educativa tot i que fins ara s’ha mantingut ferm en totes les trobades. Després de tres jornades de vaga consecutives, el departament ha proposat una reunió que, segons els sindicats, servirà per “portar propostes clares per revertir les retallades i de millores laborals en la línia dels punts de la plataforma de vaga”. De fet, els sindicats han respòs de manera contundent i han dit que “no acceptaran una altra cosa” i han assegurat que han ”forçat” aquesta reunió després de l’èxit de les manifestacions.

Aquest mateix divendres Cambray ha fet la segona reculada en dos dies en presentar els esborranys definitius dels nous currículums. Educació ha retirat de l’esborrany l’indicador d’avaluació ‘en procés d’assoliment’ per mantenir ‘no assolit’ com reclamava la comunitat educativa. De fet, aquests esborranys definitius s’han dissenyat després de rebre 850 esmenes de centres educatius, agents socials i sindicats.

En definitiva, els sindicats han acceptat veure’s amb el conseller per buscar un acord que reverteixi les retallades que arrosseguen des de fa anys, però també han deixat clara la seva postura malgrat l’aposta pel diàleg. Per això, no perden de vista els objectius de les pròximes vagues: “Ens mostrem expectants als possibles resultats mentre treballem en la preparació de les jornades de vaga programades pels dies 29 i 30 per continuar mostrant la força conjunta que tenim”.