La manifestació del 23 de març per l’escola en català, “l’inici d’un cicle”

La manifestació del 23 de març de rebuig a la sentència del 25% es preveu tan massiva com el primer dia d’aturada de la convocatòria de vaga unitària de cinc dies, tot i que la vaga que es fa aquest dimarts és per un motiu diferent, perquè l’objectiu és combatre la sentència que obligaria a eliminar la immersió en català. Aquest dilluns els sindicats convocants van fer una crida a buidar les aules i omplir els carrers davant l’emergència de la situació del català i l’intent de “lingüicidi” de l’Estat espanyol.

Aquesta manifestació -així com la vaga- ha de servir per demostrar múscul contra la sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà, ratificada pel Tribunal Suprem en rebutjar el recurs de cassació de la Generalitat contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Quatre manifestacions a la mateixa hora en quatre ciutats

La manifestació principal s’ha convocat a Barcelona, i començarà a les 12.30 hores un lloc ple de simbolisme per a l’independentisme com és la plaça Urquinaona, però la resta del recorregut encara és un misteri. Els sindicats van evitar explicar on acabaria la manifestació amb el pretext que “caldrà anar-hi per veure-ho”. En paral·lel, hi ha convocades altres manifestacions arreu del territori, a Girona –a les 12 hores–, Lleida i Tarragona –a les 12.30h. Els sindicats avisen que el 23 de març és només “l’inici d’un cicle de de mobilitzacions”. Prèviament, a les 10:30, hi haurà el piquet central a la delegació del govern espanyol a Barcelona.

Els sindicats que han convocat aquesta manifestació en el marc de la vaga per la defensa del català són la COS, La Intersindical, USTEC i el sindicat estudiantil SEPC, tot i que paral·lelament també hi han mostrat suport la FNEC, el Consell per la República i Òmnium. La resta de sindicats no s’hi han unit, malgrat que al començament de la planificació d’aquesta vaga i les seves conseqüents manifestacions també hi estaven involucrats. Els sindicats convocants d’aquesta manifestació al centre de la capital del país denuncien que la vaga pel català s’hagi vist “massa envoltada” per la resta d’aturades, fins a sis més en el mes de març.

El Govern s’afegeix a la manifestació del 23 de març

La sorpresa ha estat que el Govern hagi anunciat aquest mateix dimarts que dona suport a la convocatòria d’aquesta gran manifestació demà a la plaça Urquinaona de Barcelona. És inesperat perquè un dels motius de la convocatòria de la vaga i les manifestacions que l’acompanyen és l’”omissió” del Govern a la defensa del català a les escoles. Els sindicats han denunciat en reiterades ocasions que el Govern ha demostrat “falta de compromís” amb la llengua en no dir clarament que no s’acatarà aquesta sentència que vol liquidar la immersió a les escoles catalanes. Aquest dimarts, en canvi, el Govern ha assegurat que s’ha de sortir al carrer a defensar la llengua i ha assenyalat que sempre ha estat compromès amb la seva defensa.

De fet, fins aquest mateix dimarts no hi ha hagut un posicionament clar del Govern sobre com fer front a aquesta sentència. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que el Govern prepara un “nou marc normatiu” per reforçar el projecte lingüístic de cada centre sense percentatges. “No mirem percentatges sinó aprenentatges”, ha dit reiteradament durant la roda de premsa.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray / ACN

Per dissenyar aquest nou marc normatiu que desplegui el decret sobre el règim lingüístic a l’ensenyament el Govern ha anunciat que dijous mateix obrirà una consulta a través del portal de transparència per tal que la comunitat educativa pugui fer aportacions. Aquesta és la manera del Govern d’esquivar la sentència del 25% i donar resposta al TSJC tan sols quatre dies abans que acabi el termini per aplicar la sentència. A partir d’aquest divendres 21 de març, si el govern espanyol o un tercer demana l’execució de la sentència el Govern hauria d’aplicar-la o desobeir. Per ara, però, Cambray ha explicat que la intenció de la conselleria és respondre el tribunal amb aquest nou marc normatiu que es començarà a dissenyar pròximament.