Els sindicats, cada cop més a prop d’aixecar-se de la taula amb Educació

Els sindicats educatius estan a un pas d’aixecar-se de la taula de negociació que mantenen amb el departament d’Educació. Aquest dilluns s’està celebrant la quarta reunió i les postures no s’han acostat gens respecte la darrera trobada. En la proposta d’Educació a la qual ha tingut accés El Món, es parla de revertir les retallades en personal i horari lectiu dels docents -una de les reivindicacions dels vaguistes- a partir del curs 2024-2025 a la primària i 2025-2026 a la secundària. En el manifest de la vaga dels sindicats, però, es reclamen mesures urgents i immediates, pel que un termini tan llarg no satisfà les seves demandes.

Per això, aquesta proposta podria encallar encara més les negociacions, ja que fonamenta la idea que han repetit els sindicats en totes les seves compareixences, que el departament “no vol negociar”.

Mobilitzacions més enllà del 30 de març

A la sortida de la darrera trobada amb el departament, capitanejat per la directora general de professorat i centres públics, Dolors Collell, els sindicats van advertir que si les negociacions no canviaven i la conselleria mostrava “verdadera voluntat de diàleg” hi hauria mobilitzacions més enllà del 30 de març, l’últim dia de vaga previst. “Les propostes de la conselleria són insuficients”, va lamentar el portaveu del comitè de vaga a la sortida de la trobada, en què va ironitzar amb el fet que Cambray mostri “voluntat de diàleg” únicament “a les rodes de premsa”.

A hores d’ara s’està celebrant al departament de Treball una nova reunió que s’espera que duri fins ben entrada la tarda. Es preveu que no sigui la darrera, tot i que demà dimarts ja hi ha convocada una nova jornada de vaga. Les postures, però, es mantenen molt allunyades, malgrat que el departament ha reiterat que es seguiran trobant “tants dies com calgui”. Fins ara, les dues parts han evitat parlar dels detalls de la negociació per tal que aquesta es desenvolupi en discreció.