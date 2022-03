Els sindicats educatius adverteixen: ”Hi haurà més mobilitzacions”

Els sindicats educatius segueixen ferms en la seva posició i mantenen la vaga pel 29 i 30 de març. El portaveu del comitè de vaga, Marc Martínez, ha assegurat que la ”voluntat de diàleg” que exhibeix el departament en roda de premsa ha d’anar acompanyat per ”propostes concretes” per revertir les retallades. ”Les propostes de la conselleria són insuficients i només s’ha evidenciat la voluntat de diàleg en el comitè de vaga”, ha explicat abans d’afegir que si les coses no canvien les mobilitzacions aniran més enllà del 30 de març.

Per part del departament d’Educació, la directora general de professorat i centres públics, Dolors Collell, ha explicat que el departament ha fet arribar propostes als sindicats i n’ha rebut de l’altra banda. ”Són moltes propostes que requereixen temps”, ha assegurat abans d’afegir que hi ha parts en les que estan en desacord, pel que hauran de seguir trobant-se. “Ens trobarem tants dies com calguin”, ha conclòs. Tant Collell com els sindicats han rebutjat donar detalls de com avança la negociació, tot i que han confirmat que es tornaran a trobar dilluns.

Dues reunions sense resultats perquè les postures estan “molt allunyades”

Aquesta ha estat la tercera reunió amb el departament -totes sense el conseller Cambray- des que els sindicats van exhibir múscul amb una vaga “històrica” de tres dies. Les dues primeres van servir per fer una presa de contacte amb el departament i intercanviar documentació. A la sortida de la trobada d’aquest dijous, els sindicats van advertir que les postures “segueixen molt allunyades”, pel que caldrà seguir-se trobant al llarg de la setmana que ve. Els sindicats, però, no van desconvocar la vaga prevista per dimarts i dimecres, el que segons Educació “no té massa sentit”.

La directora general de professorat i centres públics, Dolors Collell, va reafirmar l’aposta de la conselleria pel diàleg i va assegurar que estan disposats a seguir negociant, malgrat que segons el departament ja s’està donant resposta a algunes de les demandes dels sindicats. De fet, el departament ja es va reunir amb els sindicats després que aquests ocupessin la seu d’Educació durant 24 hores per exigir parlar amb el conseller Cambray.