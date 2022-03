Educació ho fa oficial: els mestres hauran de treballar cinc dies de juliol

El sindicat educatiu majoritari, USTEC, ha denunciat aquesta tarda -en un comunicat fet públic mentre el comitè de vaga estava reunit amb Educació- la publicació per part del departament de la normativa d’adjudicacions d’estiu. USTEC ha denunciat que s’hagi fet “sense passar per la mesa sectorial de forma efectiva” i amb “canvis que s’estan treballant en la mediació al departament de Treball”. Segons el sindicat, això evidencia la “falta de voluntat negociadora” de la conselleria dirigida per Josep Gonzàlez-Cambray, que ha “tirat pel dret” sense consultar amb la mesa sectorial.

El comunicat lamenta que dins d’aquesta normativa es reculli l’obligatorietat d’assistir als centres de manera presencial els primers cinc dies de juliol, que fins ara es destinaven a formacions. El text del departament, de fet, és clar: “El professorat amb un nomenament vigent més enllà del 30 de juny que obtingui una destinació en un centre diferent del curs actual, ha d’adreçar-se a la direcció del nou centre per facilitar les dades necessàries per a la seva incorporació i assistir a les reunions que se’l pugui convocar per organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers dies laborables de juliol”.

Crida a mobilitzar-se dimarts i dimecres

USTEC considera “imprescindible” que el mes de juliol s’estableixi íntegrament per a formació, ja que no està inclosa en l’horari laboral. La publicació d’aquesta normativa indica que el departament no negociarà respecte al canvi de calendari, ja que el primer pas perquè el curs pugui començar el 5 de setembre és que els nomenaments es facin al juliol, com preveu aquesta normativa.

Les direccions dels centres fa dies que tenen sobre la taula aquest canvi quant a la presencialitat els cinc primers dies de juliol. De fet, Educació ja ho va advertir ara fa dues setmanes, fet que no va agradar els sindicats en un moment de màxima tensió i de negociacions obertes. Per tot això, USTEC ha cridat a mobilitzar-se aquest dimarts i dimecres i tornar a mostrar la força que ja es va demostrar ara fa gairebé dues setmanes.