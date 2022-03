Manifestació massiva contra l'”engany històric” de Cambray

Els professors han tornat a sortir al carrer amb força en el quart dia de vaga per reclamar la dimissió del conseller Josep Gonzàlez-Cambray. La manifestació estava convocada a les 11:30, però els vaguistes ja feia estona que es concentraven als Jardinets de Gràcia. De fet, han tallat la Diagonal des de les 11:15, quan ha arribat una columna que avançava lentament pel Passeig de Gràcia i que s’ha unit a la resta per començar el recorregut fins al departament d’Educació.

Els vaguistes s’han dirigit a la seu de la conselleria entre crits de “no són cinc dies de vacances, són deu anys de retallades” i “Cambray cessament”, on els esperaven quatre furgonetes dels Mossos i una trentena d’agents que bloquejaven les escales d’accés perquè els manifestants no puguin pujar-hi. Alguns dels manifestants han acusat ERC de ser “traïdors” i han exigit al Govern “més finançament”. Una altra de les proclames més repetides ha estat “no són les vacances, són les mancances”. Tot i que el seguiment segons Educació ha estat del 9% -tres vegades menys que el primer dia de vaga- i la Guàrdia Urbana ha xifrat en 10.000 els assistents a la manifestació, els sindicats eleven considerablement les xifres fins al 50% de seguiment i 40.000 manifestants.

Els Mossos custodien l’entrada a la conselleria d’Educació / Ivet Núñez

Una de les revindicacions principals d’aquest dimarts ha estat la fixesa dels interins i la reversió del decret de plantilles. De fet, CCOO ha iniciat una recollida de signatures per exigir la seva retirada per la “inseguretat” que causa entre els treballadors, que no saben si podran seguir al mateix centre l’any següent.

La vaga de professors continua / Ivet Núñez

“Per ara només demanem el cap de Cambray”

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat la posició “immobilista” del departament, que no ha permès “revertir retallades que s’arrosseguen de fa deu anys”. Segura ha explicat que segueixen disposats a negociar sempre que es presentin propostes “realistes” i el departament mostri voluntat de diàleg. Els sindicats han insistit que la negociació ha estat un “engany històric” en comptes del que volia Cambray, un “acord històric” amb la comunitat educativa.

En paral·lel, han insistit que ha de ser el president Pere Aragonès qui entomi les negociacions per la “ineptitud” de Cambray i l’han instat a “deixar de mirar cap a una altra banda”. “Per ara només demanem el cap de Cambray, però si el Govern no el cessa demanarem més”, han advertit abans d’afegir que el problema “anirà a més” i afectarà qui dona suport a Cambray.

Negociacions encallades

La vaga d’aquest dimarts arriba després que les negociacions amb el departament encallessin aquest dilluns. Els sindicats no van desconvocar la vaga en veure que les propostes de la conselleria eren “molt insuficients”, fins i tot “insultants”. De fet, la mediació, el departament de Treball, va donar per acabades les reunions en veure que les posicions eren “massa allunyades”. El departament, però, els va convocar a una mesa sectorial aquest dijous i va assegurar que “no es pot fer tot de cop” perquè suposa un “impacte econòmic altíssim”. L’escenari que s’obre ara és incert, però els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions.