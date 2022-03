Educació es justifica per l’impacte econòmic de revertir les retallades

La directora general de professorat i centres públics, Dolors Collell, ha comparegut després que els sindicats hagin anunciat que el departament de Treball ha donat per tancades les negociacions i hagin cridat a la vaga aquest dimarts i dimecres. Collell ha explicat que han aportat propostes cadascun dels quatre dies, pel que “mai no hem estat immobilistes”. “Per part del departament s’han fet els moviments necessaris”, ha subratllat abans d’assegurar que la reversió de retallades té “un impacte econòmic altíssim” pel que “no es poden fer totes alhora”. “Estem en el camí de revertir retallades”, ha reiterat durant la seva intervenció.

“En un exercici de transparència hem explicat l’impacte econòmic de les mesures”, ha explicat Collell per justificar que no s’hagi arribat a un acord. La directora general de professorat ha insistit que malgrat la voluntat del Govern “no es pot fer tot alhora”. “Ens hem de seguir acostant”, ha assegurat abans de demanar als sindicats que vagin a la mesa sectorial d’aquest dijous. “Esperem que vinguin, seria la quarta vegada que no ho fan”, ha lamentat. Collell ha assegurat que l’administració no pot quedar “encallada” si no es presenten a la mesa sectorial.

El departament ha reiterat després de cada reunió que no s’aixecarà de la taula i parlarà “tant temps com faci falta” amb els sindicats, tot i que aquests denuncien que la conselleria no presenta cap proposta i només senten l'”eco” de les seves pròpies veus.

“S’obre un nou escenari”

“S’obre un nou escenari”, han explicat prèviament els sindicats, que no descarten convocar més vagues si la negociació no avança. Els sindicats han titllat la negociació que ha durat quatre dies d’“engany històric” fent un paral·lelisme amb les declaracions del conseller Cambray al Parlament ara fa una setmana. El conseller va assegurar que esperava arribar a un “acord històric” amb la comunitat educativa, però les reunions han anat fracassant una rere l’altra. Els sindicats han denunciat que mentre es negociava s’han tirat endavant mesures sense passar per les meses sectorials, com ara la normativa d’adjudicacions de l’estiu. De fet, Educació ja fa dies que ha anunciat als centres educatius que els cinc primers dies laborables de juliol els professors hauran d’assistir presencialment a l’escola.