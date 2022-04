VÍDEOS | Cambray, obligat a cancel·lar un acte pel boicot dels professors

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha tingut una rebuda molt tensa a l’acte organitzat pel departament per presentar el document Nous aprenentatges, nous espais. Tant és així que finalment s’ha vist obligat a cancel·lar l’acte. Els sindicats han accedit a la sala de la Universitat de Barcelona on s’havia de fer la presentació i han esperat el conseller amb crits de “Cambray cessament” i “sense nosaltres, no hi ha ensenyament”, xiulets i cassolades. A les 18:30, quan havia de començar l’acte, els sindicats encara eren davant el faristol on Cambray havia de presentar aquest document per denunciar els “atacs” contra l’educació pública.

“No estem disposats a deixar-nos trepitjar més”, han avisat mentre la incògnita sobre la presència de Cambray a l’acte encara sobrevolava el Paranimf de la UB. La mà dreta de Cambray, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, ha arribat a la sala on s’havia de celebrar l’acte a dos quarts de set, però ha mantingut un perfil baix i ha esperat asseguda a veure com evolucionaven els esdeveniments.

Mitja hora de retard per la manifestació contra Cambray

Finalment, l’acte no ha pogut començar tot i els esforços de la cap de protocol de la Universitat de Barcelona, que ha demanat als sindicats que “continuïn manifestant-se a un costat de la sala” per poder començar l’acte. Després els ha donat la benvinguda a la universitat de manera irònica. La tensió ha anat escalant i la cap de protocol de la universitat s’ha mostrat indignada per l’actitud dels professors, que en cap moment han accedit a abandonar el passadís central de la sala. Finalment el conseller ha comparegut per donar les gràcies a les persones que han vingut a veure l’acte i ha marxat.

Un cartell dels professors que esperen el conseller Cambray a la UB / I.N

El document que s’havia de presentar pretén establir les bases dels nous criteris constructius i de transformació dels centres, pel que a l’acte de presentació hi ha assistit la degana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Assumpció Puig. També han assistit a la presentació la presidenta de la Fundació Jaume Bofill, Isabel Vilaseca, la secretària general d’Educació, Patrícia Gomà, i la secretària de Transformació Educativa, Núria Mora.

La guerra contra Cambray

Aquestes protestes s’emmarquen en la guerra que han declarat els sindicats al departament d’Educació després que Cambray anunciés mesures que “han fet vessar el got” de la paciència dels mestres i professors. Després de sis dies de vaga al març, els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions si la conselleria no respon a les seves reivindicacions. Les posicions, però, segueixen enrocades, i per ara no hi ha guanyador d’aquesta partida d’escacs.