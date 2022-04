Els sindicats educatius amenacen amb mobilitzacions fins a final de curs

“Estem en guerra amb el Departament”. Els sindicats educatius no cedeixen i redoblen la pressió per collar el conseller Josep Gonzàlez-Cambray. Després de sis dies de vaga “exitosos” i quatre trobades amb Educació que no van aconseguir desencallar la situació, aquest divendres els sindicats han anunciat que continuaran les mobilitzacions aquest tercer trimestre del curs “fins que hi hagi una proposta seriosa i ferma”. Aquestes mobilitzacions, han recalcat, podrien ser també noves jornades de vaga. “No serà un tercer trimestre tranquil”, han advertit. Les propostes actuals, han explicat, són “del tot inacceptables i insuficients” malgrat haver “forçat” la conselleria a “presentar per escrit propostes de reversió” de les retallades que “volien cronificar”.

Els sindicats sostenen que allò que no s’aconsegueixi pactar per l’any vinent “pot acabar quedant en paper mullat”, pel que demanen la implicació dels centres, les famílies i l’alumnat en les noves mobilitzacions que convocaran durant el tercer trimestre del curs. Cal recordar que després de la tancada a Educació i, de nou, aquest divendres, els sindicats van avisar que no començarien el curs al setembre si no es revocava el canvi de calendari.

En paral·lel, la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha criticat la “campanya” del president Pere Aragonès, el conseller Cambray i el president d’ERC, Oriol Junqueras, “Desmentim el relat falsejat del departament”, ha dit abans d’explicar com s’ha desenvolupat la “no-negociació” amb la conselleria. “La negociació van ser dies perduts, cada dia semblava que arribàvem a un petit acord però després veiem que no s’havia avançat gens”, ha explicat la portaveu de CC.OO, Marga Romartinez, que ha criticat la postura “immobilista” de la conselleria.

El conflicte s’enquista: desmenteixen el conseller

Les quatre reunions que hi ha hagut fins ara amb el departament d’Educació han estat infructuoses i el conflicte s’ha enquistat. Educació assegura que ha resolt el 70% de les peticions dels sindicats, però no totes alhora per l’“altíssim impacte econòmic” de revertir les retallades. Els punts en el que els departament no es mourà són els relacionats amb el que ells consideren “política educativa”, pel que consideren estar legitimats pels vots dels ciutadans. De fet, han demanat en diverses ocasions “respecte institucional” als sindicats. La “política educativa” inclou reivindicacions clau pels sindicats com la retirada de l’ordre d’avançament del curs escolar -que implica també treballar presencialment els cinc primers dies de juliol laborables– i els nous currículums.

Els sindicats, en canvi, han basat part de la roda de premsa d’aquest dijous a desmentir aquesta afirmació del compliment del 70% de les demandes. Asseguren que el departament només ha fet una reducció de ràtios a P3 basada en qüestions demogràfiques -ja prevista abans de seure a negociar i que arribarà al batxillerat el 2030- i la conversió de terços a mitjos.