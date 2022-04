Junqueras avala Cambray i reivindica la defensa d’ERC del català

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha avalat la gestió del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i ha reivindicat al defensa del seu partit del català contra els “qui escampen un discurs derrotista”. En la seva intervenció al consell nacional, Junqueras ha assegurat que la llengua es defensa “prestigiant-la: fent bon teatre, bon cinema, bona literatura i utilitzant-la a la feina” i que se li ha de donar valor “cada dia, fent-la servir en tots els àmbits en els quals tenim representació”.

El consell nacional d’ERC ha reivindicat l’acord signat a quatre bandes amb Junts, el PSC i En Comú Podem per modificar la llei de Política Lingüística “per garantir i ampliar l’ús del català a l’escola”. No obstant això, els republicans s’han mostrat favorables a treballar per “consolidar el consens” per incloure-hi les entitats de la societat civil que han criticat el text.

Alliberar els centres de la pressió

Els republicans aposten per “reduir la pressió sobre l’escola i alliberar-la de manera efectiva els centres i els seus responsables de la pressió judicial” a través d’una reforma legal que vinculi el model lingüístic de cada escola a la realitat del seu entorn. Junqueras ha assegurat que Catalunya “s’enfronta a un context ple de dificultats” en el pla econòmic, social amb la crisi energètica i de preus o per la situació a l’escola i la llengua, però que “hi ha motius per l’esperança”.

Respecte a la vaga de professors, el líder d’ERC ha defensat que tenen dret a “expressar la seva preocupació i indignació” i ha garantit que estaran “al costat de la gent que treballa i que reclama un sou digne a canvi del treball”. Junqueras ha recordat que Educació ha reduït les ràtios a l’escola i ha començat a impulsar la gratuïtat de l’educació infantil no obligatòria. “No tothom està d’acord amb tot, però els elements de discrepància que puguin existir són clarament menors comparats amb tot allò en positiu que fem cada dia”, ha dit.