Educació arriba a un acord que garanteix la gratuïtat de P2 el pròxim curs

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha signat aquest divendres un acord marc amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) gràcies al qual el món municipal i la Generalitat han pactat la gratuïtat d’infantil 2. Amb aquest acord es concreta com es faran els pagaments per tal que els òrgans públics financiïn l’infantil 2, tal com va prometre el president Pere Aragonès en el seu discurs d’investidura. Fins ara, les places en aquest curs d’infantil es finançaven gràcies a la contribució de 1.600€ per plaça de la Generalitat, l’aportació dels municipis i els diners de les famílies.

A partir del pròxim curs, però, això canviarà radicalment i els pares ja no hauran de pagar per poder escolaritzar els seus fills en aquesta edat. La Generalitat continuarà finançant la plaça amb 1.600 euros -més 200€ euros extra en concepte de devolució del deute que tenen amb els municipis- però hi afegirà 1.600 euros més per alumne i curs pel cost d’escolarització que fins ara assumien les famílies. Els municipis, però, continuaran aportant els mateixos diners que fins ara. Aquests pagaments de la Generalitat es faran en tres bestretes: la de juny, la de gener i la de setembre.

Cambray ha assegurat que la mesura buscar reforçar el “sistema educatiu amb més igualtat d’oportunitats en una etapa que no és obligatòria” i que el Govern es compromet a consolidar el seu finançament en els pròxims exercicis i a fer-lo “extensible als cursos vinents” perquè totes les etapa de l’educació 0-18 rebin fons públics.

Les famílies que recorrin a llars d’infants privades també se’n beneficiaran

A Catalunya hi ha 42 escoles bressol de propietat de la Generalitat, 947 de titularitat municipal i 718 privades. Les famílies que recorrin a escolaritzar els seus fills a la privada també es beneficiaran d’aquesta mesura, ja que la Generalitat finançarà amb 800€ cada plaça i hi afegirà 800 més per als alumnes amb necessitats socioeconòmiques o d’entorns vulnerables. Així, la mesura repercutirà en les famílies amb un descompte de, com a mínim, 800€ a l’any.

El finançament total d’aquesta mesura que impulsa la gratuïtat d’infantil 2 tindrà un impacte de 90 milions d’euros per curs, el que suposa que en els pròxims quatre anys la Generalitat hi destinarà 360 milions. Aquestes transferències es faran de forma directa a les llars d’infants públiques gràcies a la llei d’acompanyament dels pressupostos, que ho va concretar a la disposició dissetena, i en el cas de les privades es farà en forma de subvencions. Aquestes hauran de justificar que els diners serveixen perquè les famílies tinguin un descompte de 800€ en el preu que paguen per escolaritzar els seus fills en aquest curs.

Fons Next Generation per noves places de 0 a 3

La Generalitat rebrà fons europeus per a la creació de noves places de 0 a 3, cosa que permetrà disposar de diners per tal d’avançar cap a una futura universalització d’aquesta etapa educativa. Fins ara, a Catalunya hi ha 36.000 places públiques, de les quals un 50% estan ocupades, ja que moltes famílies no porten els fills a la llar d’infants durant els seus primers any de vida. A infantil 2, però, de les 36.000 hi ha 34.000 que ja estan ocupades. Quant a les places privades, n’hi ha aproximadament 24.000. La Generalitat rebrà dels fons Next Generation un màxim de 10.000 euros per plaça, i se’n crearan un màxim de 10.500.