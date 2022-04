Aragonès surt en defensa de Cambray i demana diàleg als sindicats

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha sortit aquest dimarts en defensa del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. No ha fet el que demanen els sindicats de mestres i professors, que reclamen que Aragonès intervingui directament en la negociació –cosa que suposaria una desautorització impensable del conseller–, però sí que els ha interpel·lat obertament. I ho ha fet en una compareixença extraordinària en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu, en què rarament participa. Aquest dimarts sí que ho ha fet per anunciar un paquet d’ajudes per la guerra d’Ucraïna.

Aquest dimarts compareixia per comunicar personalment les mesures acordades pel Govern per fer front a les múltiples crisis que provoca la guerra d’Ucraïna però, de retruc, ha aprofitat per enviar un missatge als sindicats. “El conflicte s’ha de resoldre amb diàleg, tornem a oferir la nostra voluntat negociadora”, ha assegurat reiterant una vegada més el missatge que ha transmès Educació des del començament del conflicte i insistint que “s’han fet propostes” pel que cal “arribar a l’acord”.

“Compromís absolut” amb l’educació

En aquest marc, Aragonès ha defensat la tasca del conseller i del seu Govern, que considera que ha demostrat “compromís” amb l’escola pública. “Mai el pressupost d’Educació havia estat tan alt com el 2022”, ha reivindicat abans de passar a enumerar els “èxits” de la seva gestió. El president ha defensat que mai s’havien convocat tantes places per a oposicions -tot i que això respon a l’exigència de la Unió Europea de reduir el nombre d’interins i al decret Iceta– i mai hi havia hagut tants professors.

Aragonès ha demanat “posar en valor” la feina que s’ha fet i ha tornat a reivindicar l’acord per la gratuïtat d’infantil 2. “A partir del proper curs cap escola que segregui per sexe rebrà subvencions, l’I2 serà gratuït i es donarà un ajut als pares a les llars d’infants privades i estem en el camí de la plena gratuïtat del 0-3”, ha celebrat.