Cambray diu que amb el canvi de llei “hi haurà més català” que ara

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha defensat que en els pròxims cursos escolars a Catalunya -quan ja s’haurà aprovat la proposta de modificació de la llei de política lingüística– hi haurà “més català del que hi ha ara”. Cambray ha reconegut que hi ha un descens de l’ús de català a les escoles, com ja va admetre el president Pere Aragonès durant la reunió amb Somescola, quan va dir que en alguns centres el castellà supera el 60%. Cambray ho ha dit en una entrevista a eldiario.es en què també ha defensat que el pacte parlamentari entre ERC, PSC, Junts i Comuns -tot i que JxCat va començar a recular– farà “incrementar” el seu ús a partir de protocols de seguiment, aplicació i valoració.

El conseller d’Educació ha subratllat que la iniciativa parlamentària té com objectiu “reforçar” el model d’escola catalana des del consens polític “alhora que referma el consens pedagògic”. Segons Cambray l’aprenentatge de llengües no és una qüestió de “percentatges” sinó que ha d’“adaptar-se” als entorns “sociolingüístics” de les escoles i a les “evidències metodològiques”.

Sobre si la participació del PSC en l’acord és un aval imprescindible per fer aquesta reforma de la llei de política lingüística el conseller creu que per “reafirmar” el model d’escola catalana es necessita “el màxim consens possible del màxim de partits i no només dels partits independentistes”. “Estic convençut que Junts ha de formar part d’aquest acord, només faltaria”, ha assegurat el titular d’Educació, que ha afegit que només es podrà “protegir el català al 100%” quan Catalunya aconsegueixi la independència.

La vaga d’Educació

Pel que fa a la vaga d’Educació i les amenaces dels sindicats de noves mobilitzacions, Cambray ha assegurat que respondrà a les seves demandes perquè “parlant es solucionen les coses”. El conseller ha assegurat, però, que el canvi del calendari escolar és bo perquè redueix la “desconnexió a l’estiu”, sobretot per l’alumnat “vulnerable”, que no té “el mateix accés” a activitats extraescolars que la resta d’alumnes. Per tant, el conseller es manté ferm en aquesta mesura, una de les principals reivindicacions dels sindicats.