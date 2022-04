Cambray carrega contra els manifestants: “No representen tots els mestres”

El conseller d’Educació Josep Gonzàlez Cambray ha comparegut als mitjans després del boicot que ha patit un dels seus actes aquest dilluns. “Demano disculpes a qui venia a l’acte i ha hagut de marxar a casa”, ha explicat el conseller. A més, ha carregat contra els manifestants i ha assegurat que “no representen els mestres”, ja que ell mateix ha dit que “no són les maneres de manifestar-se”.

Cambray ha intentat dur a terme l’acte d’aquest dilluns sense èxit. De fet, ha estat rebut amb xiulades i crits, el que ha acabat provocant que l’acte es cancel·lès. El boicot ha fet enfadar el conseller que ha deixat molt clara la seva postura en unes declaracions posteriors. “Els sindicats no es presenten a les negociacions, però llavors sabotegen actes”, ha etzibat Cambray, fent referència a la setena mesa sindical que s’organitzava aquest dilluns, on no hi han assistit els sindicats.

Boicot dels sindicats de professors a un acte del conseller d’Educació, Josep González-Cambray, a la UB / ACN

El conseller també ha assegurat que han presentat propostes als sindicats i que ells estan fent el que han fet des del principi “asseure’s i parlar”, però ha remarcat que els sindicats no han estat disposats a negociar. “Hem calendaritzat totes les accions des del departament, ja hem fet el que havíem de fer”, ha dit Cambray. sembla ser, però, que els sindicats no veuen suficients les accions del Govern: “No estem disposats a deixar-nos trepitjar més”, han dit mentre esperaven l’arribada del conseller a l’acte que finalment ha estat cancel·lat.

El boicot a l’UB indigna Cambray

El conseller ha tingut una rebuda molt tensa a l’acte organitzat pel departament per presentar el document Nous aprenentatges, nous espais. Tant és així que finalment s’ha vist obligat a cancel·lar l’acte. “Nosaltres hem vingut al paranimf de la UB a presentar un projecte que fa molts anys que hi estem treballant”, ha explicat el conseller i també ha lamentat que “no s’hagi pogut celebrar“.